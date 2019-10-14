台中爵士音樂節活動，爵士薩克斯風大師Antonio Hart與樂迷熱情互動。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市文化局「2019台中爵士音樂節」登場，市長盧秀燕（左2）及文化局長張大春（左1）到場，受到民眾熱烈歡迎。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市文化局今年「台中爵士音樂節」活力四射，11日登場3天以來共吸引約50萬人潮，文化局還號召地區里民成立環保志工，協助引導及垃圾分類回收；警一分局推出犯罪預防及交安宣導，「亮光手環」贈品大受歡迎。文化局長張大春盛讚志工及警方是無名英雄，他並表示，未來一周演出場場都是亮點，邀民眾台中來欣賞爵士樂。

台中爵士音樂節10月11日至20日在市民廣場及草悟道等場地舉行，一連10天邀請15個國家以上的樂手及團隊，共演出53場節目，根據文化局統計，3天來已吸引50萬人次到場聆聽。

文化局長張大春表示，感謝周邊中興、昇平、民龍、忠明等4里共80多名環保志工及警方犧牲週末假期維持秩序及協助分類宣導，稱讚他們是「台中爵士音樂節」的無名英雄。他並邀請各地民眾一起來台中欣賞爵士樂外，也期盼能做好垃圾分類，擁有更優質的活動環境。

市警局第一分局也在現場推出犯罪預防及交通宣導的闖關遊戲，推出「亮光手環」贈品，民眾紛紛立刻戴上，現場隨著音樂搖擺雙手的閃亮手環，又酷又炫，直稱讚「好搭」！

「2019台中爵士音樂節」未來演出亮點，14日晚上登場的聖露西亞RONAD BOO HINKSON樂風如同它的國家文化，樂觀單純、熱情洋溢，音樂極具感染力，輕易便能讓現場觀眾隨著輕快的節奏搖擺；15日晚上有今年金曲獎得主謝明諺和馬來西亞Asian Connection的合作演出，樂團將歐美爵士融合亞洲傳統音樂，風格十分獨特；16日則有曾為《中國好聲音第四季》周杰倫戰隊的女歌手詹小櫟，擅長改編爵士樂曲，創作融合爵士及中國文學詩歌，獲邀參與眾多外國爵士音樂節。

(中時 )