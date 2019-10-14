英國F-35B在女王號航母上起降

英國皇家海軍終於有自已的F-35B戰機在伊莉莎白女王號(HMS Queen Elizabeth)航母上起降，這是英軍戰鬥機首次在該航母上降落，對該型航母而言是一重要里程碑，接下來將準備實現於2020年到南海巡航的政策。而為展示這次由英軍架駛的F-35B不同於先前降落伊莉莎白女王號航母上的美軍F-35B，在英軍F-35B準備垂直降落時掀起上方進氣口蓋板，就可以看到極為明顯的英國國旗。

據《環球網》報導，當地時間10月13日，4架隸屬英國皇家海軍的F-35B戰鬥機與女王號航母正在大西洋上開展最新一輪的海試訓練。而去年該航母也曾橫渡大西洋進行訓練，甚至遠航到美國東岸，當時也有數架F-35B戰鬥機在女王號航母上進行了起降測試，不過這些F-35B屬於美國海軍陸戰隊，並非英國海軍戰機。該型航母的2號艦威爾士親王號日前也出海進行測試，將來也要跟隨女王號搭載F-35B做為固定翼艦載機。

英國女王號航母預計可以搭載40架以上的F-35B垂直起降艦載機。（圖／英國防部）

報導說，英國皇家海軍女王號航母雖然讓英國頗感振奮，但其海試與服役歷程並不順利，曾2次發生漏水事故，一次是剛舉行完隆重的入役儀式，就發現螺旋槳傳動軸的密封出現問題，導致海水流入艦內。另一次是艦上噴水滅火系統軟體問題，機庫噴水系統大量消防用水噴出，損壞了一處樓梯井與數個艙室，甚至差點有水手因而喪命，英海軍原定的海試計畫也被迫延遲。

英國國防大臣威廉森(Gavin Williamson)在今年年初曾表示，準備在2020年派遣搭載F-35B隱形戰機的女王號航空母艦前往正處於中美尖銳對峙的南海海域，對中國大陸展示「硬實力」。計劃中的伊麗莎白女王號搭載2個中隊的F-35B戰機前往南太平洋航行，可以在局勢轉趨緊張時做為海軍的指揮與操作平台。

不過英軍雖然多次發布將派女王號航母前往南海巡弋的消息，一般都只被認為只是呼應美國的南海航行自由政策，大陸的評論員多次分析稱，英國是「有想法，沒實力」。一旦明年女王號前往南海，勢必再度引發中美與中英之間在南海問題上的緊張關係。

英國伊麗莎白女王號航空母艦是英國最先進的航母，2017年12月7日服役，排水量7萬噸，全長280公尺，它的建造共耗時8年、斥資1200億元的。採雙艦島、滑躍起飛設計，首次使用燃氣輪機和全電驅動，可搭載40~50架艦載機，艦上人員總數6百餘人。

(中時電子報)