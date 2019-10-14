苗栗縣政府策畫「Miaoli Youth ＆ Maker」工藝特展，展現工藝職人成果。（何冠嫻攝）

「Miaoli Youth & Maker」工藝特展揭幕 展現青年好手藝

苗栗縣政府推動青年創客思維啟發、工藝職能培訓，今年以青年新創客百工職人創客工作坊計畫，提供學習及交流平台，培育411位學員，14日以「Miaoli Youth ＆ Maker」工藝特展，展出縣內青年創業成果與好物，宣揚苗栗工藝軟實力，號召更多鮭魚返鄉。

縣府自2016年辦理百工職人創客工作坊計畫，至少有逾千名青年參與，今年規畫「客家山海美學融入印染繡衣創客」、「新時代創客服務」及「工藝創客」3大工作坊，培訓411位青年，並舉辦Miaoli Youth ＆ Maker工藝特展，展現青年手藝。縣府勞工及青年發展處長彭德俊指出，工藝特展導入手創實作、餐飲及藝術美學等主題，聯合苗栗7名青年工藝職人，以在地客家精神聯合展出。

縣長徐耀昌等人14日為工藝特展揭幕，即日起至18日將於縣府第2辦公大樓展開，呈現工作坊的豐碩成果，並為嚴肅辦公大廳增添創意新血。徐耀昌指出，青年返鄉發展是地方永續經營的關鍵，推動百工職人創客工作坊，為苗栗注入更多活力及創新能量，並打造青年展現創意的友善環境，鼓勵苗栗青年返鄉就業、創業。

勞青處說明，本年度「百工職人創客工作坊」活動成果展示於專屬網站內，歡迎民眾線上觀看。

(中時 )