美國超級航母「福特」號

五角大廈內正激辯美國航母的未來，並逐漸吵了開來。儘管美國高層唇槍舌劍，討論航母效能問題早就不是新鮮事，一般都了解，美國國防部不會有無限資金，去威懾日益強大的中俄，而這問題已變得格外迫切。

據《防務新聞》（Defense News）14日報導，現在問題在於，美國究竟要延續二戰以來的傳統，繼續投資航母和飛行聯隊，以作為全球軍力投射的主流，還是逐漸減少相關投資，多花點錢在像是長程高超音速飛彈等新武器上。

美國研究與工程國防副部長葛里芬（Mike Griffin）直言，「你認為中國領導階層會比較怕2,000枚美國和西太平洋盟友手中持有，射程能達中國目標的傳統打擊飛彈，還是一艘新航母？」他指出，因為它們花的錢差不多，美國人需要好好自問。

然而，葛里芬的思考實驗有許多假設，別說是海軍和國會大多數成員，就連專家要接受都覺得遲疑。而其中部份問題在於，這攸關航母的未來。

此外，他假設萬一美中爆發傳統戰爭，美國會願意接受打擊中國大陸本土所導致的嚴重後果，還有這類嘗試帶來的恐怖可能，但這是許多人不贊成，或認為太危險，而根本不願認真考慮的。

葛里芬認為，航母是中俄等對手已了解並估量過的已知數。他說，美方的航母艦隊、海軍艦隊，還有太空資產等都具有決定性。然而，美國的對手明白並了解這些資產，他們正在發展，或甚至已經發展出對策。葛里芬說，就算美國無法放棄這些東西，也必須展望未來。

(中時電子報)