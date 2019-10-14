台灣運彩單場暨場中投注場次預告(10月15日~10月22日)

1.「棒球」：提供4場場中與7場單場投注，視賽程加開單場或場中投注。

美國職棒進入聯盟冠軍賽階段：太空人三巨投力抗洋基暴力打線的對決可謂矛盾之爭；國民和紅雀則是拉下被看好的對手後、正面遭逢，看誰續創驚奇。

日本一系列賽則將輪番在兩支都有巨蛋的球隊(軟銀、巨人)主場進行七場交手；中職台灣大賽前兩戰1:1打平後，本週將決定職棒30年冠軍誰屬。

更別忘了攸關奧運資格的亞洲棒球錦標賽，中、日、韓三隊極有可能在複、決賽碰頭上演傳統大戰。10/15(二)晚間6:30棒球亞錦賽，中華對日本，提供單場投注。

十月棒球熱力滿檔，台灣運彩邀彩迷一同「買運彩 看比賽 更精彩」。

2.「足球」：提供10場場中與17場單場投注。

世界盃亞洲區資格賽，中華隊主場再出擊，台灣運彩提供單場投注。二連敗的中華隊或許出線希望渺茫，但全體隊職員並未灰心喪志，全力備戰10/15(二)日在高雄國家體育場迎戰澳洲隊的第3場資格賽。澳洲在前兩戰分別以3：0客場戰勝科威特、5：0主場輕取尼泊爾，目標爭取3連勝。中華隊首兩場比賽以1：2負約旦、0：2負尼泊爾，目前在小組排名墊底，面對本組最強的澳洲，需要球迷全力應援。

歐洲國家盃資格賽本輪將戰至16日凌晨，目前已有G組波蘭、I組比利時與俄羅斯、以及J組義大利4隊提前晉級。F組本輪兩場出線關鍵戰也受到注目，6勝1和暫居榜首的西班牙，日前作客被挪威逼平，錯失提前出線機會，本輪10/16(三)作客瑞典如果能夠擊敗對手，仍可提前兩輪晉級；10/16(三)暫時排名第3的羅馬尼亞與第4的挪威，還有機會力拼前2名，但前提是必須擊敗對手。兩場大戰勢必精彩可期。

歐洲五大聯賽週末回歸，本週有德甲不敗的沃夫斯堡作客大戰豪門新貴RB萊比錫；西甲雙雄馬德里競技火併瓦倫西亞；以及英超最激烈的「雙紅會」曼聯激鬥利物浦。日甲和已經進入季後賽階段的美國職業足球大聯盟，本週也都有精選賽事加開單場或場中投注。

3.「排球」：提供3場單場及場中投注。

為期一個月的世界盃本週二結束後，各國職業聯賽將陸續開打，台灣運彩將提供巴西、義大利、波蘭、日本及南韓五國的男排職業賽事開放投注。

本週從兩場精彩的南韓V聯賽場中投注揭開序幕，10/16(三)三星藍獠牙將在主場迎戰OK儲蓄銀行，南韓V聯賽傳統強權三星藍獠牙上季無緣季後賽，季外重金簽下義大利重砲聖安傑洛，意圖在本季重返榮耀，客隊OK儲蓄銀行上季中斷連兩季墊底的窘境，對戰藍獠牙也取得4勝2敗的優勢，三星藍獠牙想在主場拿下本季首勝絕非易事。10/17(四)衛冕軍現代資本天行者將交手友利卡藍蜜蜂，天行者上季兩度在主場遭到藍蜜蜂以3比0清盤，此戰勢必得避免再度在主場遭到蜂螫。

4.「冰球」：提供5場單場投注。

NHL本季有許多異軍突起的球隊，暫居大西洋組榜首的水牛城軍刀即是其中之一，10/17(四)軍刀將作客挑戰開季狀況同樣火熱的安納罕鴨，上季客場戰績疲軟的軍刀能否挾帶連勝氣勢闖過鴨群?

10/18(五)紐約島人將到北國之境踢館溫尼伯噴射機，島人上季以穩固的防守打下優異成績，但開季防守效率低落，此戰面對進攻強悍的噴射機將是場苦戰。

10/20(日)達拉斯星辰東征之旅最後一站將來到費城，星辰季外簽下的前鯊魚明星中鋒帕夫爾斯基開季水土不服，連帶影響星辰戰績低迷，此戰面對防守薄弱的飛人，或許是帕夫爾斯基找回進攻端信心的絕佳機會。10/21(一)開季至今仍一勝難求的明尼蘇達荒野將在主場迎戰蒙特婁加拿大人，荒野雖然對加拿大人擁有九連勝優勢，但加拿大人開季戰力穩定，荒野要繼續取得對戰連勝有一定的難度。

6.「羽球」：精選賽事提供單場投注。

經過半個月的休息後，眾家好手將再度為奧運積分展開拚搏。本週登場的是丹麥公開賽。

男單是前來衛冕的球王桃田賢斗連續3站賽事奪冠，將近一個半月不知道輸球滋味，近況同樣火熱的周天成與曾拿過4座丹麥公開賽冠軍的諶龍將是本站最有機會撼動桃田賢斗的選手，地主好手A.安東森挾今年破繭而出，同樣不容小覷。

女單今年下半年群雌並起，近7站冠軍共由6位不同選手所獲得，重回球后的戴資穎狀況不錯但總是與冠軍擦身而過，本站也一同期待漸入佳境的小戴能奪下今年第3座后冠。台灣運彩四強起開放單場投注，與您零時差一起關注最精采的羽球賽事!

(中時電子報)