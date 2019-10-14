荒山亮、李千那13日為2019雲林國際偶戲節金掌獎頒獎典禮演出，帶來布袋戲經典歌曲，典禮更難得邀請黃俊雄、陳錫煌為大家帶來經典表演，兩位人間國寶世紀同框，象徵台灣布袋戲文化的延續與傳承。

如同金掌獎的精神，傳揚台灣的布袋戲文化，也將榮耀回歸於精彩演藝的藝師們，讓更多優秀藝師被看見。雲林縣政府自1999年開辦雲林國際偶戲節，已邁入17個年頭，今年國際偶戲節除了有各項精采節目之外，更舉辦多項競賽，共有金掌獎、青年競演大車拼、小金掌等競賽，在各項競賽與演出中，展現全臺灣各偶戲團隊的技藝，給予各年齡層投入布袋戲藝術者表演舞台。

雲林縣長張麗善（中）支持傳統文化。（雲林縣政府提供）

雲林縣長張麗善表示，布袋戲不只是雲林的文化資產，也是台灣文化傳承重要的國寶。今年第13屆偶戲金掌獎集結來自全臺灣各地的優秀藝師，是布袋戲界的奧斯卡獎，更是全台布袋戲藝師爭相投入競爭的重要獎項。布袋戲包含精湛口白、視覺藝術、操偶技術、後場音樂以及重要的編劇，最後則是團隊默契與技藝共同成就一齣戲劇。另外，為鼓舞布袋戲的文化傳承，今年特別增加40歲以下的青年競演，扶植更多新世代人才。

第13屆金掌獎頒獎典禮完整得獎名單

【小金掌獎】：雲林縣立西螺國民中學、雲林縣立東仁國民中學、麥寮鄉麥寮國民小學、虎尾鎮平和國民小學、斗六市石榴國民小學、西螺鎮廣興國民小學、大埤鄉舊庄國民小學、二崙鄉義賢國民小學、二崙鄉來惠國民小學、雲林縣莿桐鄉蒜鄉麻園社區營造協會

【青年競演團隊 最佳主演獎】：臺北木偶劇團

【青年競演團隊 最佳創意獎】：泰興樂掌中藝術團

【最佳操偶技術獎】：真雲林閣掌中劇團 曾民光、何佳煜、趙金統、蘇俊穎（夢.斷.情河）

【最佳配樂音效獎】：西田社傳統劇場 林金泉 （滬尾阿火旦）

【最佳劇本創作獎】：金宇園掌中劇團 趙金統（任意門）

【最佳視覺藝術獎】：金鷹閣電視木偶劇團 劉敬恩、邱士哲、劉芯語（戲說打狗）

【最佳口白藝術獎】：五隆園掌中劇團 李紂賢 （虎尾阿嬤）

【最佳表演團隊獎】：昇平五洲園 （寶蓮燈前傳-母子緣）

(中時 )