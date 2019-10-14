壓軸登場的2019諾貝爾經濟學獎出現50年來第2位女性得主，分別由美籍印度裔經濟學家巴納吉（Abhijit Banerjee）、法裔美籍女經濟學家杜芙蘿（Esther Duflo）、美國發展經濟學家克雷默（Michael Kremer）三位學者共得，他們獲獎是因為運用實驗性方式減輕全球貧窮問題。

諾貝爾獎指出，現在全球仍有7億人口僅仰賴極低所得過活，每年約有500萬名未滿5歲的兒童死於貧窮，死因通常是能夠事前預防或是以低成本簡單治療的疾病，此外，目前全球約有半數兒童離開校後仍不識字，或是缺乏基礎算術能力。

2019諾貝爾經濟學獎出現50年來第2位女性得主，分別由美籍印度裔經濟學家巴納吉（Abhijit Banerjee）、法國女經濟學家杜芙蘿（Esther Duflo）、美國發展經濟學家克雷默（Michael Kremer）三位學者共得，他們獲獎是因為運用實驗性方式減輕全球貧窮問題。

今年3位學者共同獲得，是因為他們找到新途徑，為打擊全球貧窮提供可靠答案，這套方法將貧窮這個大議題分化成較小、能夠處理的小問題，例如提供最有效改善兒童健康的干預措施，3位學者的研究發現讓人類在實務上改善貧窮的能力大幅提升，其中一項計畫更造福超過500萬印度兒童，讓他們從學校的補習輔導計畫中受益。

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The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) 2019年10月14日

法國女經濟學家杜芙蘿是法國開發援助經濟學家，她是繼2009年美國女學者歐絲壯（Elinor Ostrom）之後，第二位榮獲經濟學獎的女性得主。杜芙蘿現年46歲，是「貧困行動實驗室」（J-PAL）聯合創始人，在美國麻省理工學院擔任發展經濟學教授。

她出生在巴黎的基督新教家庭，父親是數學教授，母親是醫生，8歲時，她原本打定主意，要成為歷史學家，中學時專修文科，後來考入巴黎高等師範學校主修歷史。不過，她在和當時任教於巴黎高等師範學校的皮克提深談後，決定轉攻應用經濟學，走上了經濟研究之路。她不但是女性，也是諾貝爾經濟學獎最年輕的得主。

杜芙蘿和印度裔的得主巴納吉是夫妻檔，兩人於2015年結婚，他們都服務於麻省裡工學院。他們所工作的貧困行動實驗室以科學方式研究區域經濟不振的原因，從農業、衛生、教育與治理等主題找出關鍵原因以減少貧困，他們也和政府、非政府組織、捐助者及其他機構建立夥伴關係，分享知識、投入資助，截至2018年，透過J-PAL分支機構研究，進行有效經濟援助的受益者已達4億人。該實驗室甚至受到比爾•蓋茲讚揚，他曾表示：「對我來說，J-PAL是堪稱偉大的團體，他們調查出的科學證據，可以使我們的扶貧能力更加有效。」杜芙蘿指出，政策制定者或許會把窮人概括化，認為他們徹底絕望，或是很懶惰，而沒有去了解箇中原因。

巴納吉的元配是在麻省裡工學院擔任文學講師的涂莉（Arundhati Tuli Banerjee），他們是一起在加爾各答長大的青梅竹馬，1991年生下兒子卡比爾（Kabir Banerjee），他也是麻省裡工學院校友，但已於2016年3月辭世。後來巴納吉與原為他博士指導生的杜芙蘿同居，18個月後結婚，兩人在2012年生下小孩。

哈佛大學發展經濟學家克雷默現年54歲，他和同事於1990年代中期在肯亞西部學校進行實驗，測試一系列改善學生成績的干預式措施。

克雷默與巴納吉、杜芙蘿夫妻檔後續經常發表類似的研究成果，他們的實驗計畫遍布印度等其他國家，他們的實驗研究法現在完全支配了整個發展經濟學領域。

(中時電子報)