壓軸登場的2019諾貝爾經濟學獎出現50年來第2位女性得主，分別由美籍印度裔經濟學家巴納吉（Abhijit Banerjee）、法裔美籍女經濟學家杜芙蘿（Esther Duflo）、美國發展經濟學家克雷默（Michael Kremer）三位學者共得，他們獲獎是因為運用實驗性方式減輕全球貧窮問題。
諾貝爾獎指出，現在全球仍有7億人口僅仰賴極低所得過活，每年約有500萬名未滿5歲的兒童死於貧窮，死因通常是能夠事前預防或是以低成本簡單治療的疾病，此外，目前全球約有半數兒童離開校後仍不識字，或是缺乏基礎算術能力。
今年3位學者共同獲得，是因為他們找到新途徑，為打擊全球貧窮提供可靠答案，這套方法將貧窮這個大議題分化成較小、能夠處理的小問題，例如提供最有效改善兒童健康的干預措施，3位學者的研究發現讓人類在實務上改善貧窮的能力大幅提升，其中一項計畫更造福超過500萬印度兒童，讓他們從學校的補習輔導計畫中受益。
法國女經濟學家杜芙蘿是法國開發援助經濟學家，她是繼2009年美國女學者歐絲壯（Elinor Ostrom）之後，第二位榮獲經濟學獎的女性得主。杜芙蘿現年46歲，是「貧困行動實驗室」（J-PAL）聯合創始人，在美國麻省理工學院擔任發展經濟學教授。
她出生在巴黎的基督新教家庭，父親是數學教授，母親是醫生，8歲時，她原本打定主意，要成為歷史學家，中學時專修文科，後來考入巴黎高等師範學校主修歷史。不過，她在和當時任教於巴黎高等師範學校的皮克提深談後，決定轉攻應用經濟學，走上了經濟研究之路。她不但是女性，也是諾貝爾經濟學獎最年輕的得主。
杜芙蘿和印度裔的得主巴納吉是夫妻檔，兩人於2015年結婚，他們都服務於麻省裡工學院。他們所工作的貧困行動實驗室以科學方式研究區域經濟不振的原因，從農業、衛生、教育與治理等主題找出關鍵原因以減少貧困，他們也和政府、非政府組織、捐助者及其他機構建立夥伴關係，分享知識、投入資助，截至2018年，透過J-PAL分支機構研究，進行有效經濟援助的受益者已達4億人。該實驗室甚至受到比爾•蓋茲讚揚，他曾表示：「對我來說，J-PAL是堪稱偉大的團體，他們調查出的科學證據，可以使我們的扶貧能力更加有效。」杜芙蘿指出，政策制定者或許會把窮人概括化，認為他們徹底絕望，或是很懶惰，而沒有去了解箇中原因。
巴納吉的元配是在麻省裡工學院擔任文學講師的涂莉（Arundhati Tuli Banerjee），他們是一起在加爾各答長大的青梅竹馬，1991年生下兒子卡比爾（Kabir Banerjee），他也是麻省裡工學院校友，但已於2016年3月辭世。後來巴納吉與原為他博士指導生的杜芙蘿同居，18個月後結婚，兩人在2012年生下小孩。
哈佛大學發展經濟學家克雷默現年54歲，他和同事於1990年代中期在肯亞西部學校進行實驗，測試一系列改善學生成績的干預式措施。
克雷默與巴納吉、杜芙蘿夫妻檔後續經常發表類似的研究成果，他們的實驗計畫遍布印度等其他國家，他們的實驗研究法現在完全支配了整個發展經濟學領域。
(中時電子報)
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