台中市議會14日進行專案報告，針對空汙防治部分，先前中火堅持增加2部燃氣機組，並不將4部舊燃煤機組除役，因與市府主張不同隔空交火。市議員楊正中痛批說，中火最大發電量10部燃煤機組為550萬瓩，倘若4部燃煤機組可除役，6部燃煤加上2部燃氣機組也達590萬瓩，遠遠多了40萬瓩；中火卻堅持己見，根本是「呷人夠夠」。

楊正中指出，前天蔡英文總統出席「世紀離岸風電設備公司台北港南碼頭廠辦啟動儀式」時表示，今年夏天供電很穩定，還能保持在備轉容量率百分之十水準。而現在台灣不缺電，是一個不必爭辯的事實。

楊正中不滿說，既然蔡總統已經明確表示台灣目前不缺電，那麼中火也應必須將原規劃增加2部燃氣機組後，4部舊的燃煤機組從備用轉為除役。是以，總統都說了臺灣不缺電，中火也不能再將臺灣缺電的帽子戴在臺中市政府的頭上。

楊正中指出，中火最大發電容量，根據市府主張要求4部燃煤機組除役，維持6部燃煤加上2部燃氣機組將達590萬瓩，比起先前10部燃煤機組550萬瓩還要再多40萬瓩。但中火卻不予接受，且中央的環評委員也昧於事實，強勢通過2部燃氣機組的建置。

楊正中表示，即便中火說得好聽，4部燃煤機組說是備用，但未來的事沒人說得準。倘若中央的能源政策失能，造成電價大漲，為平息民怨要降電價，惟恐4部機組又將會重新上線，屆時不又是犧牲了臺中市民的健康？

市長盧秀燕說，因為中火已經是全國最大的電廠，因此台中市民及整體中部人也已經盡了最大的負擔及責任；中火如果要再增加機組，只有一個前提就是「汰舊才可以換新」！台中市政府只能接受「汰舊是為了解決空污，而建置新機組」，絕對不能接受中火為了增加電量，而犧牲中部人的健康反而越加越多機組。

楊正中除肯定市府的決心，同時也強力要求市府的主張必繼續堅持下去；否則未來起而之的將是人民會為此群起抗爭。

(中時 )