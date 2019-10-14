前女團F（X）成員崔雪莉（Sulli）今（14）日傳出在家中死亡消息，經紀公司尚未確認該消息，但有不少媒體寫出韓警已證實死亡，得年25歲。生前作風大膽的雪莉，經常嶄露自己的好身材，更曾為愛放棄大好的歌唱前程，退出女團F（X）。

雪莉也曾上節目談不喜歡穿內衣原因。（圖／翻攝自韓國me2day微博、翻攝自jelly_jilli IG）

雪莉2015年退出團體，表示將專心過自己的生活與戲劇演出，但又在2019年復出歌壇，事實上早在2005年她就在韓劇《薯童謠》中飾演女主角善花公主的童年時期，更曾主演《致美麗的你》，但近年來作品不多，直到今年才在《德魯納酒店》客串第10集，現在更有訪談節目《惡評之夜》主持，如今傳出輕生消息，讓人相當震驚。

雪莉自從退出女團F(X)後，作風十分大膽。（圖／翻攝自jelly_jilli IG）

她也曾參與女團f(x)紅遍全球，2009五名不同國籍的成員組成，成員有Victoria、Amber、Luna、Sulli、Krystal，2009年9月5日以首張數位單曲《LA chA TA》正式出道。唱片表現亮眼，但在2015年她以不想再唱歌，決定退出並專心演戲，但演出作品不多，隨後又在今年6月底發行數位單曲《Goblin》，也一度讓歌迷不悅，認為她拋棄成員不想唱歌，沒想到卻又回歸歌壇，而F（X）如今也是解散的狀態。

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