反對興建殯儀館，萬丹與新園鄉民至屏縣府遞交陳情書。（林和生攝）

有殯葬業者相中萬丹與新園鄉交界的赤山巖地區，欲建殯儀館，鄉民聞訊後極力反彈，14日超過600人前往屏東縣政府陳情，用實際行動表達反對立場；屏縣府表示，確實收到業者申請地目變更，但評估後以「會影響當地農業發展」為由，已駁回申請案。讓大夥鼓掌叫好。

新園鄉長方冠丁指出，業者欲設殯儀館的地點鄰近村莊，一旦開始興建，後續會有空汙疑慮，且村民也質疑，清洗冰櫃的屍水排出會汙染農地，加上嫌惡設施恐會帶來房價下跌，種種原因都影響鄉民生活甚鉅，「說什麼都要擋下來」。

萬丹鄉公所主祕鄭光輝也強調，300年來赤山巖都是當地信仰中心，鄰近包括日治時期遺留的碉堡、防空洞，還有十二犁頭鏢等景點，加上不定時噴發的泥火山自然生態景觀，都是2鄉發展重要利基，設立殯儀館後恐衝擊地方產業。

屏縣府農業處長黃國榮回應說，業者確實提出申請農牧用地變更，但在瞭解後發現，殯儀館興建完成將嚴重影響當地農業發展，因此已公開行文駁回整起申請案。

屏縣府民政處長鄭文華也說，殯葬設施的申請流程，必須在縣府相關9局處全數同意下，才會進入殯葬設施審議委員會，但在農業處表達反對意見後，已確定不會進入委員會審議。此語一出鄉民報以熱烈掌聲，直呼「真的鬆一口氣」。

(中時 )