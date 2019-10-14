花蓮果菜市場經理蕭能華表示，花蓮高麗菜價受到國慶假期人潮影響，價格飆高，但11月後高麗菜將進入盛產期間，預估價格會漸漸降低趨於穩定。（王昱凱攝）

近日雲林高麗菜盛產，有農民打出「一顆10元」優惠，吸引民眾下田採收。但花蓮民眾卻大喊，隔座山菜價差很大，14日一公斤要價30元。花蓮中央果菜市場經理蕭能華表示，受連假人潮影響，價格自然高，11月將進入高麗菜盛產期，價格會回穩。

台灣人愛吃高麗菜，使它有菜母之稱，常連帶影響其他葉菜類價格。國慶連假時雲林土庫高麗菜盛產，價格從每顆百元跌至3顆50；花蓮主婦們卻絲毫未受盛產嘉惠，同重的菜價要50多元，大喊差很大。

居民葉媽媽表示，同樣大小的高麗菜花蓮卻要50多元，只能買其他葉菜類替代；李先生也說現在到農會都不買高麗菜，太貴了。

蕭能華提到，花蓮高麗菜供應幾乎不假他地、自己自足，9月底至10月初期間，受颱風影響，菜價飆升至每公斤36.9元，消費者普遍接受均價約落在15元上下，國慶日前價格降回15.8元，又在短短四天連假內飆至30元，漲幅超過50％。

蕭能華說，花蓮高麗菜幾乎自給自足，農會部分販賣的高麗菜為高山種植，連假人潮需求又大，價格當然不可相提並論，11月至隔年3月是高麗菜盛產期，預估價格會漸漸回穩。

(中時 )