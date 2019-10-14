台灣特技團在開幕式現場，帶來驚人的演出。(劉宗龍攝)

出門觀光遊玩，免不了在當地的知名地標拍照打卡。而在近日，民眾又多了「動態景點」的選擇，可以在走訪台灣特色小鎮的同時，欣賞到各大戲劇表演團的演出，跟著劇團去旅行，身體力行的「追劇」。紙風車劇團此次也將在五個鄉鎮出演，團長任建誠表示，紙風車向來致力於推動戲劇至各地，能夠與其他表演團一起合作，相當開心。

交通部觀光局為帶動台灣深度旅遊風氣，發起「小鎮遊戲趣」活動，廣集台灣十個特色小鎮，邀請唐美雲歌仔戲團、紙風車劇團、打狗亂歌團、台灣特技團、FOCA福爾摩沙馬戲團、即將成真火舞團等表演團隊，於雲林、屏東、台東等地的各鄉鎮走訪演出。

任建誠表示，紙風車劇團過去推動319鄉村兒童藝術工程、368鄉鎮市區藝術工程，能力跟資源有限，同一批孩子想再看到表演，可能要等到五年後，觀光局此次推動「小鎮漫遊」的概念，不僅能夠與其他表演團隊合作，也能再重返舊地，帶給民眾歡樂，讓旅遊價值及表演價值合而為一，發揮「一加一大於二」的效益。

任建誠分享，為了此次將走訪的客家小鎮，桃園龍潭及台中東勢，特別出演了《桐花島的故事》，以客家音樂劇推動客家文化，另外也將帶來經典故事改編的《武松打虎》，以主角的談話連結在地特色，「這齣劇的主角就是到處旅遊玩耍，並會提前瀏覽小鎮風情，將他們所觀察到的小鎮特色分享出來，與當地民眾作互動，相當有趣。」

唐美雲歌仔戲團團長、國家文藝獎得主唐美雲表示，此次將在彰化鹿港演出家喻戶曉的《白蛇傳》，特地也增添了與觀眾近距離的接觸互動，讓觀眾更有臨場感，「希望大家能透過這次的活動到各地深入古蹟，教堂、寺廟各地都好，帶動台灣各地的觀光形象，吃到好吃的東西，看到漂亮的古蹟，更可以看到好看的表演。」

「小鎮遊戲趣」系列演出將於10月18日開始，由紙風車劇團率先於屏東東港演出《武松打虎》，各大表演團在台灣北、中、東、南各區演出至12月7日。

(中時 )