「醫殯分流」政策自2017年開始實施，花蓮市立殯儀館受到政策與現代人殯葬觀念影響，服務人數年年遞增，家屬也紛紛表示，希望增設販賣部便民。市長魏嘉賢提到，殯儀館離最近便利店也將近一公里，南濱街多砂石車，體恤民眾外出購物危險，特設商店便民，預計11月初營業。
殯葬管理所長陳柏欣表示，醫殯不分流曾造成諸多亂象，院方殯葬業物又多委外經營，造成廠商間互相爭奪生意，將一樁傷心事變成謀取利益的勾檔，嚴重影響家屬對於醫院的信任及觀感，
陳柏欣還說，現代人治喪觀念轉變，揮別過去喪禮左鄰右舍相聚一起幫忙的傳統社會溫情，現今人與人間較疏離、文明社會繁忙，讓不少人轉往殯儀館尋求低調服務。過去一月約服務60多人，近年卻激增到90位上下，甚至破百。
魏嘉賢表示，近年每月上萬人前來拈香、哀悼，龐大人流衍伸出飲食問題，販賣機又無法解決所需，民眾只好外出購物，但南濱路多為大型車輛行駛，路口又無燈號管制，家屬來回奔波險象環生，還有人曾因此發生意外。
魏嘉賢提到，商店已由公所委外招標廠商進駐，目前正在裝修當中，預計11月即可正式營業，販賣簡易熱食、飲品與民生必需品，業者預計自早上6時營業至晚間10時，也成為北二殯、基隆、台中、高雄與宜蘭後，提供商店服務的殯儀館。
(中時 )
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