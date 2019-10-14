台中火車站每日旅運人次超過五萬人，每逢例假日，周邊的汽機車停車位總是一位難求，產生嚴重違停問題。交通局14日針對台中市公共停車場管理現況及新建規劃與施工進度專案報告；市議員鄭功進指出，台中大車站計畫，立體停車場暨轉運中心計畫，報告上看不到任何期程說明；東區公兒30地下停車場的新建工程，竟還要延至110年上半年才能辦理開工，滋生民怨。

鄭功進表示，緊鄰台中火車站旁的公兒30用地，占地超過1500坪，早年是充滿廢氣的大客車停車場，幾經周邊居民的努力抗爭，才順利變更為公園兼兒童遊樂場用地。目前當地每天有超過5萬旅運人次進出台中火車站，現況機車停車位的供給量嚴重不足。

鄭功進指出，部分機車騎士，甚至都違停到火車站內，建議市府應加速興建公兒30立體停車場，並維持最初地下三層的新闢計畫，增設機車停車位，滿足用路人的停車需求。

鄭功進強調，停管基金的收支盈餘已超過10億元，整個東南區卻沒有看見任何一座新建的公有立體停車場，市府交通局一直喊，先供給、後管理的交通措施，不應淪為施政口號，市民只看見，現有的路邊停車格，改成收費的數量越來越多，說好的立體停車場，卻始終只聞摟梯響。

同期納入前瞻的豐原、北屯、大里、南屯、潭子及北區中一中等各停車場，最晚也都在109年開工，眼看明年大智路就能順利打通，市府不應放任臺中火車站周邊的交通現況，繼續惡化。

(中時 )