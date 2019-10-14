基隆與台北之間的第三條快捷公車中正線的1579，在15日早上5點45分首發車上路。14日舉行通車典禮，市長林右昌、首都董事長李博文、立法委員蔡適應等人一同參與，並在現場進入到最新的車內試乘。（吳康瑋攝）

基隆與台北之間的第三條快捷公車中正線的1579，在15日早上5點45分首發車上路。14日舉行通車典禮，市長林右昌、首都董事長李博文、立法委員蔡適應等人一同參與，並在現場進入到最新的車內試乘。（吳康瑋攝）

基隆與台北之間的第三條快捷公車中正線的1579，在15日早上5點45分首發車上路。14日舉行通車典禮，市長林右昌、首都董事長李博文、立法委員蔡適應等人一同參與，並在現場進入到最新的車內試乘。（吳康瑋攝）

基隆與台北之間的第三條快捷公車中正線的1579，在15日早上5點45分首發車上路。依規定新路線只需二成為新車，但基隆市長林右昌特別向首都董事長李博文要求，讓基隆的市民擁有更好的乘車體驗，將1579線的24輛車全部換新。李博文指出，首都客運非常重視這條線路，原本已花了1億元購置20部中古巴士，但為了服務市民，一共花了1億多買了24輛全新公車，嘉惠兩縣市之間的通勤族。

首都運客運董事長李博文14日在通車典禮上表示，這條路線基隆市府爭取許久的，可是直到8日的時候，都還拿不到路線許可證，協助籌備的立法委員蔡適應，急找交通部協助，才好不容易拿到許可證。他並指出，過去已有1088及2088，而沒有用3088，是因為3屬於高雄的代碼，這次選用1579，既順口又吉利，從15日起，將正式上路加入基隆八斗子到台北市圓山的快捷公車營運行列。

林右昌則表示，跨縣市快捷巴士不僅會改善在地人的通勤需求，更會把遊客帶進基隆，也因為交通更便捷了，這個路線也會行經基隆市重要觀光景點，包括大基隆歷史場景整合再現計畫修復地區、正濱舊漁會大樓、正濱漁港色彩屋、和平島公園、海科館等，一方面提供中正區的民眾加速通勤，更能提供外縣市民更方便到基隆旅遊。

蔡適應說，1579快捷一路開通到北市捷運站，供基隆人到台北轉乘便利化，台北人到基隆也更方便，在捷運南京三民站、忠孝敦化站、忠孝復興站、圓山轉運站等站都可轉乘，更是這條路線更促使大台北交通樞紐連結，全程可接受悠遊卡、一卡通、等電子票證或投現金，行車時間40分鐘便可到達，尖峰班距時間為15-20分，供觀光客省時、便利。

基隆與台北之間的第三條快捷公車中正線的1579，在15日早上5點45分首發車上路。14日舉行通車典禮，市長林右昌、首都董事長李博文、立法委員蔡適應等人一同參與，並在現場進入到最新的車內試乘。（吳康瑋攝）

基隆與台北之間的第三條快捷公車中正線的1579，在15日早上5點45分首發車上路。14日舉行通車典禮，市長林右昌、首都董事長李博文、立法委員蔡適應等人一同參與，並在現場進入到最新的車內試乘。（吳康瑋攝）

(中時 )