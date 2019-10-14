「戲遊彰化-2019彰化國際傳統戲曲節」活動海報，詳情可上彰化縣文化局網站查詢。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

大戲連台！一年一度戲遊彰化-2019彰化國際傳統戲曲節本月19日至11月9日周周精彩登場，彰化縣長王惠美昨日在縣府中庭與來賓一起拉起造型風帆，宣布活動正式啟航，臺灣豫劇團也應邀到場一展身段演出，為活動暖身。

好戲接二連三、即將開鑼；首週活動19、20日將在八卦山大佛寺前廣場拉開序幕，26、27日在鹿港龍山寺和鹿港公會堂，第三周11月2日在員林興賢書院、11月3日則回到福興穀倉、鹿港體育場等地，除在地優秀劇團，也邀請越南、韓國、馬來西亞等團隊一起參與，並融入傳統戲曲闖關及體驗活動，盼喜好傳統戲曲的民眾，一起來彰化重溫傳統戲曲的璀璨風華。

王惠美表示，彰化是南北管音樂重要基地，在臺灣或華人地區都是首屈一指，藝術下鄉最主要是培養更多人才與同好，當大家都有藝術涵養，相關表藝票房才能賣得好。

王惠美說，這次表演團隊都具縣級、國際級以上水準，除了彰化縣登錄保存團體遏雲齋、榮樂軒、雅正齋、聚英社、梨芳園和梨春園都將輪番上陣，還有國寶級掌中戲大師陳錫煌細膩再現《年羹堯傳奇》，臺灣豫劇團經典演繹《香囊記》，明華園天字團將由陳進興與陳昭香領銜主演《青陽大大爺》，精彩可期，詳情可上彰化縣文化局網站查詢。

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