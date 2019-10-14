前SM女團f(x)成員雪莉（崔真理、Sulli）驚傳於家中身亡，得年25歲，警方稍早已證實死訊，目前正在進行現場鑒定，並確認有無留下遺書。而她情義相挺好友IU，客串電視劇《德魯納酒店》也成為她最後遺作。

據韓媒報導，雪莉生前罹患嚴重憂鬱症，經紀人昨日晚間6點半與她結束通話之後，就再也連絡不上她，因此跑去家中找人，赫然發現雪莉身亡，並向警方報案。據悉，雪莉被經紀人發現陳屍在2樓處。

行事作風獨特的雪莉，自出道以來爭議多多，包括和大14歲的音樂人崔子交往、還有一直奉行的「Free The Nipple」解放乳頭，都引來網友正負兩極評價。不過她今年義氣相挺好友IU，客串夯劇《德魯納酒店》卻難得沒有負評罵聲，讓她也相當意外。

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(中時電子報)