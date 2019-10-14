台東縣警局婦幼隊今年5月起，由熱血志工以短劇方式到偏鄉校園巡演，讓偏鄉學童懂得如何保護自己，今天上午舉辦成果展，幼兒園的小朋友穿上神氣活現的警察制服，大跳「防身舞」，奶娃萌警的可愛模樣，為宣導效果加分不少。

台東縣警局禮堂今天熱鬧滾滾，幼兒園的奶娃穿上量身訂製的警察制服，在警察大頭娃娃帶領下，手舞足蹈跳起「防身舞」，顯得活力十足，帥氣、威武又可愛的模樣，萌翻了在場的觀眾，6歲的陳寶儀童言童語說，穿上警察制服酷斃了，不過長大不想當警察，要當飛行員。

除了奶娃警察賣萌以外，婦幼隊志工短劇的演出，讓小朋友看得很入戲，現場並有迷你警用重型機車及鑑識科、霹靂小組等闖關攤位，透過與有趣的互動，讓保護自己的觀念，深植小朋友心中。

台東縣警局今天舉辦婦幼宣導成果展，幼兒園奶娃穿上警察制服大跳「防身舞」，模樣萌翻。（莊哲權攝）

婦幼警察隊長余麗娟表示，台東幅員遼闊，警力資源又有限，因此該隊陸續培育了20位志工，並結合變形金剛舞台車從今年5月起到偏鄉的校園及社區，以淺顯易懂的短劇、繪本及生動有趣的闖關遊戲，讓偏遠地區的學童及民眾，提升自我保護意識，避免受到傷害。

余麗娟指出，該隊在熱血志工協助下，已舉辦過8場「下鄉巡迴趴趴GO」，這次響應「國際女孩日」辦理成果展示會，希望能提醒大家重視女孩權益，共同關注女孩們的安全。

台東縣警局今天舉辦婦幼宣導成果展，幼兒園奶娃穿上警察制服大跳「防身舞」，模樣萌翻。（莊哲權攝）

（莊哲權攝影）

(中時 )