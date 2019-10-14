新任政戰局長簡士偉 今任職布達 17:282019/10/14 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部副部長張哲平上將（右）主持政戰局長簡士偉中將任職布達典禮。（軍聞社提供/呂紹隆傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部副部長張哲平上將今日主持政戰局長簡士偉中將任職布達典禮，典禮上午在國防部博愛營區舉行，張哲平長宣讀布達命令後，簡士偉宣誓就職；張哲平並代表國防部長嚴德發，頒授簡士偉「干城甲種二等獎章」，肯定其在政戰工作上的卓越付出與貢獻。 至於新任陸軍政戰主任楊安少將，也在今日介紹新職，楊安將於明年元旦晉任中將。 (中時 ) #布達 #國防部 #今日 #典禮 #中將 也許您會感興趣 推薦閱讀 宋楚瑜偕同黨籍市議員出席台北市府升旗典禮 08:132019/10/10 政治 國慶大會吊掛國旗 蔡英文10點25進場 09:512019/10/10 政治 郭到這升旗 韓粉高呼：韓國瑜凍蒜 12:352019/10/10 政治 雙十國慶 升旗路跑玩快閃 04:102019/10/11 地方新聞 黃偉哲稱國旗是台灣最大公約數 04:102019/10/11 地方新聞 軍官兼差搞直銷 懲處記過及申誡 04:102019/10/12 政治要聞 黑鷹直升機 10月30日成軍 04:102019/10/12 政治要聞 國防部：謾罵攻訐不足取 籲國人支持國防 18:192019/10/13 軍事 國防部：武器裝備可以自製 絕不外購 18:282019/10/13 軍事 股匯雙飆 台股爆量挑戰今年高點 11:412019/10/14 財經 軍事熱門新聞 行嗎？高超音速彈取代航母攻陸 美吵翻 - 軍事 史匹伯新二戰影集 描寫B-17轟炸機戰友情 - 軍事 中東戰火 敘軍與土軍在邊界城鎮對峙 - 軍事 陸版「刺針飛彈」飛弩16 專打阿帕契直升機 - 軍事 往巡弋南海推進 英軍F35B首次起降女王號航母 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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