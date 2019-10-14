國防部副部長張哲平上將今日主持政戰局長簡士偉中將任職布達典禮，典禮上午在國防部博愛營區舉行，張哲平長宣讀布達命令後，簡士偉宣誓就職；張哲平並代表國防部長嚴德發，頒授簡士偉「干城甲種二等獎章」，肯定其在政戰工作上的卓越付出與貢獻。

至於新任陸軍政戰主任楊安少將，也在今日介紹新職，楊安將於明年元旦晉任中將。

(中時 )