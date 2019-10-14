休完雙十連假第一天，家長又接到小朋友因腸病毒停課通知，四個月四度因腸病毒停課，家長無奈PO臉書抒發情緒。（翻攝自臉書）

今年以來腸病毒疫情居高不下，台中市大雅區一家非營利幼兒園一混齡班從七月起四個月內四度因腸病毒停課，繼9月4日停課後，10月14日連假後首日家長又收到停課通知，家長上班期間接到學校停課通知直呼這是月經式停課，更有家長因此投保「小孩退貨照顧險」，減少小孩停課請假扣薪的損失。

根據台中市衛生局統計，台中市腸病毒門急診就診人次由兩周前每周3000人已下降到2500人，目前疑似重症病例仍有7例待疾管署研判中，患者也都已痊癒出院，衛生局強調，疫情已慢慢緩了下來，但家長仍必須保持警戒心。

位於大雅區這一家非營利幼兒園從7月迄今已四度因腸病毒停課，混齡班的30名學童四個月內四度停課，家長抱怨小朋友健健康康，都因為其他學童被迫停課，月月來，也太讓人抓狂了，而停課一周退費250元，請假照顧還得被扣薪；更有父母親因此投保「小孩退費照顧險」只要因傳染病停課需家長請假照顧就可理賠。

衛生局指出，依規定只要一周同一班級出現兩例腸病毒病例該班級就必須停課7天，台中市今年擴大防疫規格，只要該區今年曾出現腸病毒71型病例，幼托機構或國小只要同班一周內出現兩例腸病毒個案，就必須停課7天，大雅區因曾出現重症病例，衛生局將提醒學校跟家長除了教導學童正確洗手觀念，也要落實學童健康監測。

台中市衛生局長曾梓展也提醒，若學童經醫師診斷感染腸病毒，應請假在家休息至少7日，避免與其他幼童接觸，避免出入公共場所，降低腸病毒交叉感染風險。

(中時 )