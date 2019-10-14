濁水溪高灘地透過綠覆蓋等方式，揚塵情況已獲得有效控制。（張朝欣攝）

為改善濁水溪揚塵嚴重問題，行政院政務委員吳澤成14日前往雲林縣麥寮鄉召開「濁水溪揚塵改善中央與地方共同治理平台」會議，強調目前高灘地裸露問題已獲得有效控制，今年東北季風期揚塵情況可望獲得相當程度的改善。

雲林縣濁水溪沿岸麥寮、崙背、二崙等鄉鎮，因東北季風來臨上個月飽受揚塵侵襲，居民怨聲四起，行政院政務委員吳澤成14日邀雲林縣政府、水利署第4河川局、濁水溪沿岸麥寮鄉等5鄉鎮公所人員在麥寮鄉公所召開會議。

第4河川局長李友平表示，目前濁水溪旁20公頃大沙丘部分已完成治理，綠色植物覆蓋有效減少揚塵；位於濁水溪麥寮鄉許厝段的200公頃大沙洲，水井已建置9成以上，綠覆蓋搭配灑水系統，以及抽水井搭配水線等措施，很快就可看到成效。

雲林縣政府指出，去年透過各單位共同努力，揚塵整體改善率達15％，今年4河局針對濁水溪出海口的主要揚塵來源進行治理，揚塵狀況整體來說已較去年度有所改善。

麥寮鄉民代表許高源建議水利單位在濁水溪出海口處設立攔河堤，藉由加高的土堤延緩溪水流入海洋，以增加濁水溪砂洲、砂島的水覆蓋面積。

麥寮鄉民代表吳明宜則認為中央需考量重新規畫水資源分配，調整集集攔河堰的取水量，讓下游有更多水量增加水覆蓋面積，同時方便農漁民取水。

吳澤成表示將彙集地方意見，交由中央水利單位做為整體規畫的寶貴資料，濁水溪揚塵問題需透過中央與地方共同努力，長期進行整治，才能獲得最終的成功。

(中時 )