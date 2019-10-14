SM娛樂女子團體f(x)前成員雪莉(Sulli、崔真理)，今(10/14)下午驚爆陳屍家中，其經紀人在她位於京畿道城南區水晶洞的住處二樓發現其屍體，通報後警方接受死亡申告，目前正就現場狀況確認有無留下遺書，死因尚待調查，僅低調表示無他殺跡象。

年僅25歲的青春女星雪莉驚爆死訊，事實上她是童星出身，在演藝圈發展多時，被星探發掘成為練習生並被選入SM女團f(x)偶像出道後，完美展現身為團內老么特有的稚氣甜美，深獲歌迷粉絲喜愛，一直是隊上人氣數一數二的成員，成為歌壇偶像後也參與戲劇演出，成果受到好評，然在團體與個人活動都當紅之際，雪莉於2014年宣布暫停演藝工作，所屬SM娛樂坦言她持續遭受外界輿論、不實謠言與惡意評論等傷害，身心俱疲因此難以繼續演藝工作。

雪莉認身不堪負荷而宣告停工休息，然她經過休息並為歸隊，反而在隔年進一步宣告退出團體不當女團偶像，將專心以演員身分獨自發展，公司則低調表示未確認她的未來動向，但會審慎處理之，之後卻直到2017年，雪莉才接演與金秀賢合作的電影《Real》，在片中大膽裸露，此後她登上版面多是因脫序行為而非工作消息，直到今年夏天雪莉大幅改變形象並重返歌壇，以個人身分推出全新單曲〈Goblin〉，並客串了夯劇《德魯納酒店》，還出演《惡評之夜》等節目，敞開心胸分享、解釋個人行為與心情，也積極頻繁更新社群網站，昨(10/13)才發文tag某品牌寫下「我會接受這個告白」，看似重返螢光幕活躍中，今天卻爆出已身亡的遺憾消息，讓外界相當震驚與不捨。

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(中時電子報)