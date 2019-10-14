「龍鳳獅」藝陣3種靈獸互相鬥藝，極具特色。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮德義堂「龍鳳獅」藝陣演出時龍、鳳、獅3種靈獸互相鬥藝，極具特色，吸引泰國華僑跨海來台學藝，雲林縣政府14日登錄「中華德義堂龍鳳獅總會」負責人吳登興為「龍鳳獅」技藝傳統藝術保存者，藉此永續傳承這項極具特殊性的傳統藝術。

「龍鳳獅」為北港德義堂獨特的藝陣，配合宋江陣與傳統樂器，龍、鳳、獅3種靈獸跳騰翻滾，融入台灣傳統武技，是北港朝天宮媽祖廟遶境時重要藝陣之一，近年來在「中華德義堂龍鳳獅總會」負責人吳登興推廣下大受歡迎。

「龍鳳獅」因陣法繁覆，加上沒有系統性的傳承，有段時間幾乎失傳，吳登興成立「中華德義堂龍鳳獅總會」，到學校開班授課，不僅在雲林縣開枝散葉，也在其他縣市帶起一股風潮，讓「龍鳳獅」風華再現。

吳登興表示，泰國北欖坡福建人協會在網路上看到「龍鳳獅」的精彩表演，希望將這項台灣獨有的藝陣帶回泰國，去年9月由協會負責人鄭漢庭率隊到北港鎮觀摩，不斷讚佩台灣藝陣的博大精深，1個月後便邀他赴泰國授課。

今年雙十國慶連假，福建人協會再度邀吳登興到泰國傳授台灣八卦獅，吳登興傾囊相授，並建議泰國文史工作者，結合在地文化與台灣傳統藝術，發展出更具國際特色的「龍鳳獅」文化。

致力推廣傳統藝術的雲林縣議員蔡岳儒指出，雲林縣政府鑑於「龍鳳獅」的特殊性，以及吳登興長年傳承舞龍舞獅技藝，同時熟悉舞龍舞獅的製作技巧，經過審議決定登錄吳登興為「龍鳳獅」技藝傳統藝術保存者。

(中時 )