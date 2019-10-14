▲魚池鄉農會在愛心義剪活動中邀請魚池國小小朋友表演精彩肚皮舞，讓長者都聚神觀賞。（楊樹煌攝）

▲魚池鄉農會理事長劉啟行（中）和總幹事王威文（左）向參與活動的社區長者說明活動內容。（楊樹煌攝）

▲魚池鄉農會因系列關懷活動進行，讓農會廣場呈現難得一見的熱鬧氣氛。（楊樹煌攝）

國慶連假過後，魚池鄉農會今14日舉辦「愛心義剪送幸福」活動，加上邀請魚池國小小朋友表演精彩肚皮舞，還有大家團聚互助共食，使得魚池鄉農會呈現難得一見的熱鬧人潮歡樂氣氛，並讓社區民眾和獨居長輩，在容光煥發中，歡度一個充滿社會溫暖，又有濃濃幸福人情味的溫馨快樂時光。

魚池鄉農會為關懷社區民眾和獨居長輩，經理事長劉啟行和總幹事王威文別出心裁的邀請鄉內頂尖髮廊高手，在農會新大樓日月潭紅茶館中庭，舉辦【農村綠生活.食在好幸福】綠色照護的愛心義剪送幸福活動，吸引百餘位民眾熱烈的參與，讓會場呈現出熱鬧滾滾氣氛。

鄉農會總幹事王威文表示，這項回饋鄉里， 有效連結社會資源的「愛心義剪」活動，有鄉內10位設計師熱情響應，在現場發揮專長，幫助鄉內長者義剪，不但讓高齡長者走出戶外，也藉由行動互助，結交新識，並在活動中進行互動，讓他們提高社會認同感，非常有意義，也讓長者們感受到社會溫暖與濃濃的人情味。

由於活動除愛心義剪，讓大家容光煥發，並有歡樂十足的國小學生精彩肚皮舞表演、中午鄉農會更貼心的為所有參與長者準備炒麵、爌肉等餐飲，讓大家互助共食，使得場面既熱鬧又溫馨。

(中時 )