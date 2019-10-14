消防隊員建議，平時居家環境應減少雜物堆放和阻絕縫隙，減少蛇類入侵民宅的機會(張晉銘攝)。

草屯地區近日來通報消防隊捉蛇案件增加，光是國慶連假四天總計通報11件，也讓消防隊疲於奔命，南投縣消防局草屯分隊表示，民眾看到蛇不必驚慌，可撥打119求助，平常居家應該減少雜物堆積與阻絕孔洞，可有效減少蛇入侵。

草屯分隊表示，從10月10-13日民眾通報捉蛇案件達11件，總共捕獲3隻雨傘節、1隻眼鏡蛇和2隻錦蛇，都是在民宅發現。

草屯分隊說，通常蛇會闖入民宅，都是為了尋找食物，大部分都是從門縫、排水管和縫隙等空間悄悄進入，若要有效防範，建議可在相關位置加以阻隔，或是可在牆面架設細漁網，防止蛇長驅直入；另一方面，居家環境應保持清潔，不要堆積雜物，也能減少蛇躲藏。

消防隊員說，萬一發現蛇入侵房舍，可撥打119通報抓蛇，若在人身安全許可的條件之下，掌握蛇的行蹤動向，待消防隊員抵達之後，能夠更有效率地捕獲，減少找尋的時間，若未掌握行蹤，消防隊員在尋找過程中，會增加一定的危險性。如果不幸被蛇類咬傷，最好能夠確定蛇的種類，醫院才能給予相對應的血清治療。

(中時 )