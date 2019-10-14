新竹市政府整建漁人碼頭計畫的最後1塊拼圖即將完成，投入總經費1.1億的漁產直銷中心整建工程，其中第1階段的攤商露天棚架工程14日動工，未來將可容納74個攤商，其外觀與屋頂設計採用流線造型，波浪狀屋頂將營造出與海風共舞的全新海洋風貌。

副市長沈慧虹表示，市府近年投入超過13億經費，將南寮漁港轉型成漁人碼頭，現在已逐漸看到成果，攤商戶外棚架的動工更是漁產直銷中心重建計畫的第1步，也是漁人碼頭計畫的最後1塊拼圖，明年8月完工後將提供民眾最優質的環境，採買南寮尚青的海鮮。

她說，直銷中心整建分成3部曲，首部曲為直銷中心戶外大棚架與攤販搬遷，2部曲是明年啟動的直銷中心重建，直銷中心完工啟用後，便會將舊建築拆除並重整周遭環境，將新竹漁人碼頭整體轉型為北台灣觀光休閒漁業的重要據點。

市府產發處則指出，直銷中心戶外棚架工程涵蓋直銷中心北側街廓，設計考量東北季風與海風吹拂方向，以理風、導風與通風為概念，搭配波浪狀的屋頂，營造與風共舞的概念。

未來共規畫74個攤位空間，完工後原位於直銷中心前的戶外攤商將全數遷入，棚架周遭增闢開闊的戶外廣場，同時也可提供遊客遮風避雨及休憩的優質採買環境，工程預計2020年8月底完工，屆時就能正式啟動直銷中心重建工程，完成漁人碼頭最後1塊拼圖。

此外，今年初已完成的漁港北側與東側碼頭後側沉陷工程，也針對新港路及新港1、2、3、4路道路排水與景觀一併改善，並畫分漁民作業區動線，日前西碼頭改善工程同時正式動工，包含整修西碼頭老舊倉庫、鋪平路面改善道路下陷、整建修船廠空間、最後將改善新竹漁港內漁貨直銷中心環境，重塑漁港商業區域，讓其風華再現。

(中時 )