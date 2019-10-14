外送員一周內發生兩起車禍死亡意外，由於多數平台業者宣稱與外送員僅為「承攬關係」，因此並沒有幫外送員保勞健保，引發輿論。有網友好奇在PTT詢問「到底為什麼一直要外送員加勞健保啊？」馬上引起熱議，有網友說出關鍵「納入勞基法，明定工時直接下神壇啦」。

原PO在PTT上發文指出「現在熊貓就是用承攬關係，節省一堆不必要的行政，才有辦法發出比外面打工還要好的薪水…大家到底要錢還是要福利阿，如果要求熊貓公司幫每個外送勞健保，那一定會衍生出行政問題，這樣就會壓縮公司收入，公司就會壓低外送員薪水啊！」

貼文一出，網友紛紛回應「一堆人以為工作只有勞資關係，改成僱傭讓你月收變22K會比較好？」、「加勞健保可以，分潤下降阿」、「外送員主打就是多做多賺啊，納入勞基法，明定工時直接下神壇啦」，有網友直接突破盲點說「納入的話，想賺多也不行了，法定時數直接被規定，高薪行業稱號掰」。

(中時電子報)