總統蔡英文博士論文爭議，雖然英國倫敦政經學院（LSE）聲明曾頒授蔡博士學位，但風波仍未止息，蔡雖向台北地檢署提告台大法律系名譽教授賀德芬、資深媒體人彭文正3人妨害名譽，不過，據了解，不少民眾近日紛紛以郵寄或上網等方式寄送「檢舉資料」給北檢，請求北檢正視並「處理」蔡論文爭議，檢方已將民眾提供的「資料」併送承辦檢察官審酌參考。

賀德芬8月29日舉行記者會，公布學者林環牆的書面報告，指總統蔡英文沒有在1984年取得倫敦政經學院法學博士學位，引發蔡不滿，9月初委任律師向北檢提告賀德芬、林環牆涉嫌妨害名譽。緊接著彭文正也在網路節目上公開質疑蔡學歷造假，總統府也追加控告彭文正妨害名譽。

北檢最近接到蔡的追加告訴狀，已將彭文正列為「他字案」被告，併案偵辦，因此目前全案被告已有賀、林、彭3人，北檢尚未傳喚3人說明。

總統府宣稱，特定人士抹黑總統以特權取得學位，蔡英文作為總統，須維持社會公信，這些無根據的指控，已超越可容忍的底限，決定採取法律行動，希望讓荒謬無意義的質疑止息。

至於英國倫敦政經學院（LSE）上周也發出聲明，表示蔡英文在該校的法學博士學位於1984年頒授無誤。不過，各界仍有不斷有質疑聲浪，出現「信者恆信，不信者恆不信」的情形。

據了解，最近有不少民眾或以匿名或剪報等方式，寄送各式各樣「檢舉資料」給北檢或北檢檢察長信箱，請求檢方必須查明蔡總統的論文是否真的存在？並積極處理蔡論文爭議，以還原事實。檢方已將這些資料轉給承辦檢察官，作為參考。

據了解，雖然這些民眾提供的「資料」，極大部分並不具有辦案參考價值，但這卻顯示出目前國內有不少民眾對於蔡總統的論文爭議，仍抱持高度懷疑的態度。

(中時 )