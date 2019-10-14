陸人均牛奶占有量23年間增長逾300％ 22:162019/10/14 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 甘肅張掖市區，一農民現場拉兩頭奶牛現擠現賣牛奶。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國新辦14日發表《中國的糧食安全》白皮書顯示，大陸居民膳食品種豐富多樣。2018年，油料、豬牛羊肉、水產品、牛奶、蔬菜和水果的人均占有量分別為24.7公斤、46.8公斤、46.4公斤、22.1公斤、505.1公斤和184.4公斤，比1996年分別增長35.7％、55％、72.5％、333.3％、104.2％和176.5％。居民人均直接消費口糧減少，動物性食品、木本食物及蔬菜、瓜果等非糧食食物消費增加，食物更加多樣，飲食更加健康。 (旺報 ) #公斤 #食物 #居民 #蔬菜 #消費 也許您會感興趣 推薦閱讀 不只大冰奶！這4種食物超級傷肝 00:012019/10/10 生活 一坪換一坪 增建種樹亂象多 01:182019/10/10 政治要聞 如何遷村 大林蒲人要知情權 01:182019/10/10 政治要聞 移民新村瓦解 紅毛港人賤賣房 01:182019/10/10 政治要聞 養雞場達28家 朴子崁後里 民拒增加 04:102019/10/10 地方新聞 習譜予瘦身15Kg祕訣 管住嘴邁開腿 04:102019/10/10 娛樂新聞 下架示威者愛用App 蘋果：它被用來伏擊警察 12:472019/10/10 兩岸 東鄉民俗攝影展 流露濃濃鄉愁 04:102019/10/14 焦點新聞 感受惡地之苦 體驗田寮竹藝之美 04:102019/10/14 地方新聞 撕小廣告換獎品 北市擬下修門檻至1公斤 15:092019/10/14 生活 兩岸熱門新聞 香港示威暴力漸失控 出現利器割頸遙控炸彈 - 兩岸 金廈通橋規畫 陸傾向經大嶝 - 焦點新聞 - 旺報 騰訊復播NBA 陸外交部：體育交流增進中美友好 - 兩岸 - 工商 川普可能為華為開綠燈 是誰在幫華為遊說美國？ - 兩岸 陸人均牛奶占有量23年間增長逾300％ - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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