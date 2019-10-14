大陸國新辦14日發表《中國的糧食安全》白皮書顯示，大陸居民膳食品種豐富多樣。2018年，油料、豬牛羊肉、水產品、牛奶、蔬菜和水果的人均占有量分別為24.7公斤、46.8公斤、46.4公斤、22.1公斤、505.1公斤和184.4公斤，比1996年分別增長35.7％、55％、72.5％、333.3％、104.2％和176.5％。居民人均直接消費口糧減少，動物性食品、木本食物及蔬菜、瓜果等非糧食食物消費增加，食物更加多樣，飲食更加健康。

(旺報 )