香港亨達集團創辦人鄧予立叱吒香港金融圈四十多年，近來醉心於攝影，帶著相機遊遍150多個國家，用鏡頭記錄各地的山水風情，並在世界各國巡迴辦展，日前他帶著一百多張照片來台，策劃「錦繡河山少數民族風情攝影展」，透過鏡頭，展現了中國大陸美麗的邊疆、少數民族的生活風俗和人文景致，14日在台北信義誠品書店6樓展演廳正式登場。

前新北市長朱立倫參加錦繡河山攝影展揭幕與作者合影。(主辦單位提供)

包括新北市長朱立倫、前台北市長郝龍斌、監察委員王美玉、中廣董事長趙少康、人民最大黨黨主席許榮淑，旺中媒體集團副總裁王綽中以及剛獲得金鐘獎終身成就獎的張小燕等人都出席了揭幕儀式。

鄧予立從事金融業逾40年，被香港業界譽為「外匯教父」。十多年前，他愛上旅行，他給自己許下願望，七十歲之前，要去過 150 個國家，目前已經快要達標了。他說，透過旅行，走的地方越多，越覺得自己渺小，真的是讀萬卷書，不如行萬里路。

鄧予立鏡頭下的藏族姑娘。(主辦單位提供)

鄧予立特別喜歡以文字和照片圖像來記錄所見所聞，這次「錦繡河山少數民族風情攝影展」就是體現他對華夏大地的情懷，青山嫵媚，蒼莽壯麗，綠地長河，青林翠竹，朝陽落日，四時俱備，一幅幅人物特寫，更展現了少數民族的人文風情，駐足觀賞，如同親歷其境，領受一場滿足而華麗的視覺饗宴。

世界最高峰-西藏珠穆朗瑪峰。(主辦單位提供)

攝影展揭幕儀式，由熱鬧繽紛的藏族迎賓舞蹈揭開序幕，新興民族文教基金會董事長許信良因為出國還先錄影致賀，他說，希望鄧予立也多拍台灣美麗的風光在大陸展出，做為兩岸交流的重要資料。開幕茶會之後，現場也舉辦了「有融乃大中華民族融合的歷史進程」研討會，邀請了資深政治觀察家唐湘龍，台大教授張亞中，以及本次攝影展作者鄧予立先生，共同研究探討幾千年來中華民族歷經了多次衝突與融合，終究成就了「你中有我，我中有你」的中華文化。

美麗的青海風情。(主辦單位提供)

「錦繡河山少數民族風情攝影展」展期自10月14日到10月16日，在台北信義誠品書店6樓展演廳展

(中時電子報)