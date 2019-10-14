台積電創辦人張忠謀再次接下總統蔡英文交付的任務，代表我國出席今年11月在智利舉行的經濟領袖會議。2018年張忠謀於巴布亞紐幾內亞APEC會議期間，在場外會見美國副總統彭斯，張忠謀預料，今年要是美國總統川普出席APEC，兩人一定會見面。

2018年巴紐APEC會議成為中美兩大陣營的角力場，巴紐莫士比港市區和APEC會議設施，很多是中國援建的，但美國戰機、澳洲軍艦，皆巡弋莫士比港周邊水域。甚至，巴紐APEC在個方暗中角力下，首次無法達成領袖宣言的共識，最後以主席團聲明取代。

川普去年未出席APEC領袖會議，委由彭斯代理，張忠謀順利在舉辦會議的郵輪上，與彭斯進行場外會談。

總統蔡英文今日上午親自主持記者會，宣布由張忠謀第三度代表我國出席智利APEC經濟領袖會議。

媒體詢問張忠謀，這次是否有機會與川普會面。張忠謀回應，因為中美貿易戰近期達成初步共識，因此川普參加APEC的可能性增加，除果川普出席的話，兩個人一定會見面。

張忠謀指出，3天前，他仍認為川普不參加的可能性，大於參加的可能性，不過看到中美在10月11日達成初步的貿易協議，並且可能在4、5周內達成更進一步協議，這4、5周剛好跟APEC會議吻合，因此張忠謀認為，川普參加APEC的可能性增加了，但川普是否出席，仍然是一個問題。

扁政府時期，張忠謀曾代表出席越南APEC，張忠謀回憶，當時與時任美國總統的小布希，有很親切的會面，去年也跟彭斯有很好的會談，他希望川普能去智利APEC，如果川普去的話，他一定會見到川普。

張忠謀笑稱，他要向川普說：「我是川普的房客，還曾經在川普大廈的電梯裡見過川普。」

台積電股價破290元！ 張忠謀3度任APEC領袖代表

(工商 )