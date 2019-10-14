黃明志的新歌〈舊傷口〉MV，以脫衣舞孃碎屍案為題材一週破60萬點擊，畫面寫真惹爭議，MV上架後廣受網民議論，有歌迷表示歌好聽，但畫面驚悚不敢看。除了導演黃明志的大膽MV風格引起討論，IG粉絲破百萬的MV女主角辛尤里大膽尺度演出更是吸睛！辛尤里在MV中飾演一名脫衣舞孃，衣著性感誘人，據悉一場需要上空演出的戲碼，她僅貼胸貼遮點、並以羽毛披肩作遮掩後直接拍攝，過程中，衣不蔽體的她被多名飾演酒吧客人的臨演圍繞，拍完後，辛尤里私下告訴工作人員有男臨演貼得很近，能感受到他的氣息和硬硬的東西，讓她覺得不舒服。

辛尤里認為拍攝時不能因為自己一點點情緒或不喜歡而影響整個劇組的進度和氣氛，所以沒有立即反映。她也安慰自己說應該是演技很好，才讓男臨演有反應很正常。一貫在IG上尺度、作風大膽，讓人印象深刻就是辛尤里曾經推出性感寫真時用乳頭為寫真書蓋印，獲得廣大迴響。辛尤里笑說當初她有這個想法是覺得好玩，在每一次的作品裡面，都會有新奇的想法加入，自己個人不愛一成不變的生活跟作品希望能帶給人帶來新鮮感。問她是否有特別為「咪咪」（胸部）保下千萬保險？辛尤里表示只有保了一般的醫療險跟意外險，所以千萬不要突然大力撞擊。

身為IG女神，辛尤里分享理想中的男人是外表斯文，穿西裝打領帶的男生，但在床上表現粗暴或格雷那種，「通常我的男朋友都很溫柔，但我會調教到釋放他們在床上變成野獸」。外表美豔的她也曾經在不知情的情況下當上小三，「當小三通常是意外當上的，很多男人其實不滿足於現實生活的婚姻，就會往外尋找刺激跟新鮮，而且都會隱瞞自己的婚姻關係，相處一段時間才發現自己當了小三當然就立刻斷的乾淨。女人一定要保持自己的好的狀態跟容貌和另一半的生活情趣，不然老公很容易在外偷吃」。

辛尤里大膽尺度演出吸睛。（亞洲通文創提供）

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