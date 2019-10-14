韓媒報導，前韓女團「f(x)」成員雪莉於今（14日）台灣時間下午2點21分，被發現在家中死亡，警方正在確認死因。得年25歲。
據了解，家屬正前往她獨居的住宅確認中，直說：「生死未卜，什麼狀況都不知道。」今她原有節目錄影預定，但電視台表示她因個人原因不參加，間接證實死訊。
京畿道城南警察表示，事發前一天傍晚六點半後開始聯絡不上，雪莉的經紀人發覺有異，隔天到她住處後發現她已身亡，並以「有個深受憂鬱症所擾的妹妹在家做出極端選擇」為由，向警方報案。
雪莉自f(x)退團單飛後，一改原本清純形象，轉以奔放狂浪形象示人，之前接拍戲劇中還有超大尺度床戲，甚至在IG公開大膽激凸照，行為落差之大令歌迷感到驚訝。她也在前陣子《德魯納酒店》特別客串演出，是她繼《致美麗的你》後時隔7年重登電視劇舞台。
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(中時 )
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