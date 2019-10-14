雞翅木茶盤的紋路，讓人驚嘆不已！（廖志晃攝）

李啟逢用心策畫「茶與木的香郁」特展。（廖志晃攝）

茶與木的香郁特展，展出世界各地珍貴原木茶盤。（廖志晃攝）

南投世界茶業博覽會，今年首度推出「茶與木的香郁」茶盤美學工藝特展，而且還是全國首展，來自世界各地的珍貴木材，經過匠師巧藝，呈現原木的肌理紋路，極盡精巧，讓人歎為觀止！

「茶與木的香郁」策展人李啟逢表示，小時候常和父親一起泡茶，天南地北的開講，父子之間的孺慕之情連結，讓他對原木茶盤、茶具有特別的情感，因此，他蒐羅世界各地的珍貴原木，其中包括門扇板等木材，再由專業的師傅設計、雕琢成為茶盤，讓原木風華再現。

「茶與木的香郁」特展，展出的茶盤材質，包括東非黑黃檀、阿根廷綠檀、中國紅豆杉、金絲楠、緬甸黃金樟、巴西花梨、非洲柚木、崖柏、雞翅木等，都是一般人前所未見的珍稀木材。

李啟逢指出，樹木成林得要數百年的時間，因此，每一塊木材都非常珍貴，目前，許多國家因為保護森林禁止伐木，像紅豆杉這類珍貴林木，還特別立法保護，因此，要取得珍稀木材愈來愈困難，更凸顯現有這些原木的珍貴價值。

李啟逢說，今年茶博第10年，因此，他主動向南投縣政府爭取展出，還自費花了50萬元策展，希望讓更多人欣賞原木茶盤之美；「茶與木的香郁」茶盤美學工藝特展，展場在中興會堂2樓，展期與茶博同步於20日閉幕。

(中時 )