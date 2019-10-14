余天（圖右）曾承諾補選後將轉戰不分區，卻仍參與黨內初選提名擊敗李余典，是李余之爭的導火線。（戴上容攝）

民進黨新北市議員李余典女兒李旻蔚宣布脫黨參選三重立委，挑戰同黨現任立委余天，地方盛傳余天曾承諾補選後將轉戰不分區，卻仍參與黨內初選提名擊敗李余典，是李余之爭的導火線，對此余天在臉書發文澄清「子虛烏有、並非事實」，李余典則說「現在他說話比較大聲」，強調不願意、也不想回應。

據了解，今年余天補選大勝後，原承諾將轉為不分區立委，地方立委則交由李余典，沒想到余天卻未兌現承諾，民進黨大老、行政院長蘇貞昌為此8月底還曾親自協調兩次，然而李、余兩人卻僵持不下，才鬧出分裂局面。

余天今天下午在臉書發文指出，承諾一事是子虛烏有、並非事實，強調自己是剛得到5萬6888票選民支持的立委，於情於理都需要對三重盡最大責任，因此初選不能也無法逃避，循著民進黨的選舉規則按部就班，也與初選對手李余典議員進行了一場君子之爭，承諾轉做不分區一事讓人匪夷所思，畢竟民進黨一直以來都有一定的民主機制，豈是可以憑個人意志私相收受任何位置。

李余典得知余天聲明後則表示，「他現在說話比較大聲，我不願意、也不想回應」。

至於是否隨女兒脫黨？李余典強調，不會脫黨，女兒參選完全是年輕人自己的決定，未來將父女同心，全力支持女兒，未來女兒的服務處也會先以自己的服務處為優先，再另尋合適地點。

(中時 )