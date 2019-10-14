今年的台南好米季彩繪稻田主題是可愛的「ㄇㄚˊ幾兔」，吸引不少遊客前來，因黃昏時有夕陽、火車穿越農田等景，公所從善如流，即日起到27日，觀景平台開放時間從下午5點延長到6點。（莊曜聰攝）

近年來農村輕旅行盛行，彩繪稻田成了吸客保證，近年來各主辦單位更結合動畫角色、LINE貼圖主題等，要拉攏死忠粉絲，邁入第8年的台南好米季年年都有不同的彩繪稻田，今年的「ㄇㄚˊ幾兔」也是人氣強強滾，因有遊客反映，希望欣賞夕陽、火車與彩繪稻田輝映的景象，觀景平台原開放到下午5點，六甲區公所從善如流，即日起一直到27日均延長到6點，邀民眾一起來看美景。

今年台南好米季為行銷台南16號越光米，由農業局與六甲區公所、六甲區農會合作，在六甲區林鳳營陸橋旁租用1.5公頃的農地，選定人氣LINE貼圖的「ㄇㄚˊ幾兔」為主題，種下「黃、綠、紫（紅）、白」四色彩葉水稻，「ㄇㄚˊ幾兔」化身超萌的3D農夫，代言台南好米，也搭建景觀平台開放遊客居高臨下，俯瞰美景。

六甲區公所指出，雙十連假期間遊客前來觀賞彩繪稻田，還順便走訪當地的埤塘、廟宇，享用美食小吃，六甲街頭也出現難得人潮，彩繪稻田觀景台前都擠滿排度人潮，為顧及安全，每次登上平台的人數也限制在15人，但4天下來仍吸引逾2萬人參觀。

六甲區長陳啟榮說，平台原本只開放到下午5點，但遊客反映希望能吸賞到夕陽餘暉映照稻田的景象，加上5點到6點的時段火車班次較密集，也有機會看到火車穿越稻田的美景，因此公所派員在5點後接手保全人員管制工作，延長開放平台到6點，另外直到27日活動結束前的假日，陸橋下都有市集活動，請民眾把握機會前來。

(中時 )