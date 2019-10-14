南投縣消防局隊員林怡妏參加亞洲野外緊急救護競賽奪冠軍，林冠儀在世界警消運動會「臥推bench press」93公斤級獲金牌；縣長林明溱14日頒獎表揚，並指示消防局鼓勵警消出國競賽，也要給金牌選手實質獎勵。

林明溱表示，埔里中心碑消防分隊隊員林冠儀，不僅在世界警消運動會拿下臥推金牌，臥推加硬舉總和項目也拿到銀牌，努力自我訓練的毅力與精神，值得警消人員效法。

林怡妏調回南投消防分隊服務，但仍和桃園的老同事一起持續訓鍊，在馬來西亞舉辦亞洲緊急救護競賽拿下金牌，表現亮麗，值得讚揚。

林冠儀說，他自費報名世界警消運動會，和其他5名代表選手總共囊括4金3銀3銅，不過消防署僅有3名公費名額，希望未來能增加更多公費參賽名額。

林怡妏說，野外救護競賽考驗克難應變的能力，透過比賽的方式，讓世界認識台灣消防覺得很開心，觀摩世界頂尖救護人員的表現，很欣慰台灣一點都不輸人。

(中時 )