國際化已成為大學課程的亮點!東海大學管理學院在108學年度開始招收大學部不分系「國際菁英組Global Elite Program」,並推動與國外多所大學進行雙聯學位合作計畫,14日與美國羅格斯(Rutgers)大學簽約,為學生創造國際鏈結的學習價值。

東海大學為創造國際鏈結的學習價值,將陸續與美國羅格斯大學(Rutgers University)、德克薩斯州大學達拉斯分校(University of Texas at Dallas)、羅德島大學(University of Rhode Island)、南佛羅里達大學(University of South Florida)等校簽約。

美國羅格斯(Rutgers)大學商學院副院長Dr. Dietrich Tschanz來台,14日代表學校與東大管理學院簽署「3+2」雙聯學位合作計畫,東大則由校長王茂駿出席簽署。

王茂俊致詞時表示,希望藉由雙聯學位合作計畫,讓學生擁有國際宏觀視野及提升國際移動力。東大管理學院院長陳鴻基表示,該學院未來將朝向AI智能化等科技趨勢邁進,而羅格斯大學擁有巨量資料及智慧服務等優勢,雙方合作能提升學生國際實習機會及多元國際化校園,帶來雙贏效益。

東大表示,東大管院與多所國外大學簽約進行「2+2」及「3+2」等雙聯學位的課程學習計畫,學生不但可免除申請國外學校冗長程序,也可節下龐大的留學經費,並同時取得東海和國外大學的雙聯學位。

(中時 )