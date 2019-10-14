◎汐民線卡關台北市 藍綠議員齊撻伐

台北市長柯文哲14日在議會表示，汐止民生線等我有空再處理，引起汐止民眾不滿、新北市藍綠議員齊聲撻伐。新北市第12選區立委參選人李永萍更表示，「汐止交通的未來，不能掌握在柯文哲手上」，她若順利進入立院，將要求新北市府分階段施工，盡快完成捷運汐止至東湖段，解決20萬人塞車之苦。

◎大巨蛋屋頂光害刺眼 官方答覆傻眼

大巨蛋案現正在台北市都審會審議，結果尚未出爐，但大巨蛋鈦板屋頂引發的光害卻意外成為討論重點，市議員許淑華及光復國小家長指出，目前該校已有超過四成以上的教室受到光害影響，進入教室被迫要掛起遮陽簾，但官方給予的答覆竟是「灰塵累積就不會反光」令人傻眼。

◎月子中心爆群聚感染 疑延遲通報

知名月子中心「禾馨產後護理之家」被爆出呼吸道細胞融合病毒（RSV）群聚感染事件，導致10名新生兒出現發燒、流鼻水、咳嗽等症狀，送院治療。衛生單位質疑護理之家延遲通報，目前正進行調查，若確定有違反情事，可依《傳染病防治法》處以1至15萬元罰鍰。

◎保警勾結毒梟 走私1500公斤毒品

電影「門徒」真實版竟然在台上演。高雄橋頭地檢署指揮檢警在今年一月偵破越南貨櫃走私K他命1500公斤案，竟然發現林姓毒梟與以1000萬買通當時任職保三總隊的吳姓員警協助通關，吳員在案發後立即辭職企圖躲避仍遭逮捕，檢方今天偵結起訴，並建請從重量刑。

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