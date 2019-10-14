新北市永和店仔街福德宮福德基金會捐贈85萬元，給永和中興公共托老中心捐贈新設備。（葉書宏攝）

新北市永和店仔街福德宮福德基金會捐贈85萬元，給永和中興公共托老中心捐贈新設備。（葉書宏攝）

新北市將成立第44家「永和中興公共托老中心」，該中心由天主教永和耕莘醫院承辦，為使長者有個舒適、安全及健康促進的照顧環境，在地的財團法人新北市永和店仔街福德宮福德基金會捐贈85萬元給永耕，永耕將增添一些樂齡長輩專用的可調式桌椅、油壓式運動器材等，以生活型態再設計的概念，增添長輩的智慧照顧。

社會局副局長林昭文表示，中興公共托老中心原係永和中興安養堂，因使用年限已久，經耐震補強及防水工程整修，並進行外掛電梯工程等，現正積極籌設中，將委託專業團隊天主教永和耕莘醫院辦理，提供失智、失能長輩的日間照顧中心，以及社區長輩平時活動的銀髮俱樂部使用。

永和店仔街福德宮具有悠久歷史，該宮成立福德基金會，長期關心並挹注教育、醫療、慈善等公益事業，現任董事長曹雅婷獲悉永和將成立新的公共托老中心，主動提議並經基金會董監事同意捐贈85萬元，以贊助永和耕莘醫院採購多項長照專業設施設備。

14日下午在店仔街福德宮前舉辦捐贈儀式，副議長陳鴻源、議員連斐璠、立委林德福及當地永興里長陳錦松等多人參加，曹雅婷將85萬元的支票捐贈給永耕，由永耕院長鄒濟群代收。

鄒濟群在代表受贈後表示，永耕於2015年起正式成立長期照護部，並配合政府長照2.0政策，積極參與並推動社區長照服務，目前正籌辦永和中興公共托老中心，這筆善款將增購可調式木製椅子，專為失智長者設計的Eatwell餐具，以及高齡長輩專用的油壓型阻力訓練器材等，以預防並延緩長輩失智、失能。

林昭文除感謝福德基金會外，並表示侯友宜市長正在推動里里銀髮俱樂部，目前全市已有621處，另有293個社區照顧關懷據點，以及971處老人共餐點，這些友善高齡的佈建，都是希望讓長輩能夠在地安老、健康樂活。

(中時 )