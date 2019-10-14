汪明輝（後排中）在划船個人雙槳項目18年連霸。（水里商工提供／廖志晃南投傳真）

國立水里商工划船、輕艇隊，代表南投縣參加在桃園市舉辦的2019全國運動會，榮獲5金5銀7銅總計17面獎牌，創下歷屆最佳成績；其中，專業運動教練汪明輝，在划船個人雙槳項目18年連霸，締造輝煌紀錄，更是全國第1人！

水里商工校長徐文法表示，南投縣划船代表隊成員，都是水里商工畢業校友及在校學生，西式划船由金牌教練彭坤郎老師領軍，輕艇、龍舟則由教練江文嘉老師領隊；船艇隊表現可圈可點，都要歸功於教練和選手們平時的艱苦訓練，才能獲得佳績，日後希望能將經驗傳承，深化船艇訓練，讓成績能更上一層樓。

水里商工推展划船運動已有18年，但是訓練場地非常簡陋，選手們都盼望日月潭水上訓練中心能早日完成，讓大家有正規的訓練場所。

水里商工船艇隊獲得金牌選手包括，單人雙槳汪明輝；雙人雙槳汪明輝、黃靖尹；4人單槳曾永祥、劉啟誼、蔡文輝、賴世閔；女子組雙人雙槳詹孟榕、徐銨檍；輕艇靜水標竿李漢城。

(中時 )