高醫大醫學系20屆校友及眷屬於畢業40周年同學會合影，場面既溫馨又帶點感傷。（高醫大提供／柯宗緯高雄傳真）

高醫大第20屆醫學系校友近日舉辦畢業40周年同學會，短短兩小時募得300萬元善款給予母校學弟妹。特別的是，當中有幾位不是「同學」，遠從山地門到高雄參加同學會的歸麗卿代替癌逝的哥哥出席，看見同儕間的好情誼，也激動落下淚來。

這場同學會既溫馨又帶點感傷，畢業40年後重聚，有10位同學已辭世，無法全員到齊，但他們的親人帶著祝福心情前來。歸麗卿代替哥哥歸明道參加，對於大家沒忘記學生時代就因白血病過世的哥哥，她數度止不住淚水，也以相機記錄下每一個珍貴時刻。

已故的許吉成兒子就代表爸爸，高舉高醫大校旗與其同學高唱校歌大進場，除象徵傳承，更代表7年同窗情，不因時空轉換而改變。當大合唱到往生同學最愛的歌曲時，現場一度跳電，還有人開玩笑「一定是天上那一桌的同學打暗號，讓大家知道他們並沒有缺席」。

這一班更有「首長班」稱號，現任高醫大校長鐘育志、高醫院長侯明鋒、副院長楊瑞成都是同班同學。眾人也感謝母校的培養，有人紛紛喊要捐錢，最後募到300萬善款，要助學弟妹有更好學習設備與環境，能與國際名校哈佛接軌。

校方也特別找出「出土的」畢業紀念冊，大家吃著學生時代最愛的美食「大腸包小腸」，回憶青春時光，有人看到學生時代的大頭照和現在判若兩人，忍不住紛紛衝上台要和「25歲的自己」合照，仿若搭上時光機回到最美好的記憶。

(中時 )