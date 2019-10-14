台北市長柯文哲透露雙北將一起爭取2030年亞運，新北市長侯友宜表示，新北市有辦理2016年國際少年運動會國際賽事經驗，台北市辦理過2009年聽障奧運和2017年夏季世界大學運動會，後者國際賽事場館更遍及雙北，代表一加一的力量絕對大於二。

侯友宜說，雙北共同申請申辦2030亞運很有機會，目前已經指示新北市教育局體育處和台北市體育局進行協調作業，不過目前預估申辦亞運含場館興建經費約486億，屆時還需要中央預算的支持，否則只有雙北恐怕無力辦理。

(中時 )