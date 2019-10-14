雙北爭取亞運 侯友宜：1＋1大於2 19:262019/10/14 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 雙北爭取亞運，侯友宜認為1＋1能大於2。（新北市教育局提供／葉德正新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲透露雙北將一起爭取2030年亞運，新北市長侯友宜表示，新北市有辦理2016年國際少年運動會國際賽事經驗，台北市辦理過2009年聽障奧運和2017年夏季世界大學運動會，後者國際賽事場館更遍及雙北，代表一加一的力量絕對大於二。 侯友宜說，雙北共同申請申辦2030亞運很有機會，目前已經指示新北市教育局體育處和台北市體育局進行協調作業，不過目前預估申辦亞運含場館興建經費約486億，屆時還需要中央預算的支持，否則只有雙北恐怕無力辦理。 (中時 ) #亞運 #新北 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北國慶升旗話題 名嘴這樣說 07:002019/10/10 政治 新北寶可夢活動 4天商機20億 01:182019/10/10 地方新聞 10企業投資新北 創445億商機 04:102019/10/10 地方新聞 國慶日爬觀音山 侯友宜：每一個人表現方式不一樣 10:542019/10/10 政治 國慶雙喜 新北85對新人登記 04:102019/10/11 地方新聞 爬山慶雙十 新北國慶趴不一樣 04:102019/10/11 地方新聞 韓國瑜樹敵太多？侯友宜：每個團隊都不該惡意批評 13:262019/10/11 政治 藍全黨挺韓 黨代表12月新北誓師 04:102019/10/12 政治要聞 卓榮泰新北輔選 守防守線攻新戰區 12:352019/10/12 政治 爭取辦2030亞運 柯：與侯友宜用「雙北名義」合作申請 12:232019/10/14 生活 政治熱門新聞 震撼彈！她宣布脫黨參選將衝擊余天選情 - 政治 韓粉vs.罷韓團體現場照曝光 網嚇壞：差很大 - 政治 韓粉五虎將彰化小造勢空拍畫面曝光 網友全看傻眼！ - 政治 罷韓會成功？網估票數驚：有機會 - 政治 比胡幼偉還慘？洛杉基臉書突被永久刪除封殺 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。