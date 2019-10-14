國發會通過橋頭科學園區計畫，高市府協辦開發並促行政院儘速核定。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

國發會14日審查橋頭科學園區籌設計畫草案，高市府副祕書長張裕榮率領經發等局處與會，就園區規畫內容、財務自償性、聯外交通及各機關配合事項等議題充分討論，最終獲得共識。市府後續將協辦開發並促行政院盡速核定，最快可望年底前通過。

總面積262公頃的橋科園區計畫，被視為高雄產業翻轉的一大關鍵。經發局指出，高市府歷經近2年向中央爭取設置橋科，除考量南科路竹園區剩餘土地不足，應及早規畫未來高科技產業腹地外，也期待藉由園區開發帶動高雄新市鎮整體發展。

經發局表示，行政院去年起啟動園區規畫後，內政部營建署辦理都市計畫變更，科技部辦理可行性評估及園區籌設計畫，市府則協助辦理聯外道路開闢、土地開發以及招商行銷等工作，相信在中央和地方通力合作下，可望加速打造從路竹科學園區、橋頭科學園區連結到楠梓加工出口區所形成的北高雄高科技產業廊帶。

經發局長伏和中指出，除輔導既有石化、鋼鐵、金屬等傳統產業持續升級與提升產品附加價值外，透過橋科設置引進半導體、智慧機械與AI、機器人等創新科技產業，打造高科技產業生產聚落並與高雄既有產業鏈結，符合市府推動產業升級目標。

伏和中提到，推估橋科可創造1800億元產值及1.1萬個職缺，為高雄經濟發展注入動能，全案預計2026年6月進行園區工程並提供廠商同步建廠，但高市府建議中央縮短行政流程加速完成，以回應廠商建廠需求。

(中時 )