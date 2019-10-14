志工廖瑞真《金玉滿堂對壺1、2》，以柴燒呈現的樣貌十分迷人。（許哲瑗攝）

擔任志工16年的曾鳳珠作品《憶牛車》，融入陶土、鐵、木材等媒材創作，回憶兒時遇水災而舉家搬遷的辛苦險難。（許哲瑗攝）

鶯歌陶博館今年2度榮獲文化部「第26屆全國績優文化志工—團隊獎」，館方為鼓勵志工熱情服務精神，邀集18位平均年齡約50歲的志工大顯身手，創作出共40件融合漂流木、柴燒、石頭、鐵塊等素材的陶藝品，以志工角度訴說為遊客導覽、觀察的生活百態，歡迎民眾細細玩味。

擔任聯展的指導老師許旭倫表示，18位志工雖是業餘藝術家，但作品各有特色，令人驚艷，像是59歲志工廖瑞真因著迷於柴燒創作，其作品《金玉滿堂對壺》製作的嵌蓋工序相當繁複，燒製魚尾的過程有許多不可掌握的變因，入窯4次後的成品呈現的風采與面貌豐富多元，值得一看。

許旭倫介紹，擔任16年志工的曾鳳珠作品《憶牛車》，利用鐵、木材等媒材創作，描述家鄉台東縣卑南鄉嘉豐村在兒時經歷一場大雨肆虐，遭大水淹沒而舉家搬遷的故事，作品傳遞家人緊密連結的向心力，充滿著濃濃思念之情；54歲詹秋得喜歡蒐集漂流木、石頭，其作品《王者》以羊頭為主體，接合翻銅的羊角，搭配情有獨鍾的漂流木，呈現王者的沈穩氣勢，相當吸睛。

陶博館表示，2001年成立志工隊，平時負責協助導覽、回答民眾資訊等工作，盼藉由展覽鼓勵志工展現創作新知，推廣陶藝文化，展期至11月3日，期間每週六下午2點到4點，在陶藝長廊安排志工們設置免費茶席，歡迎愛好陶藝、茶藝者把握機會前來交流。

(中時 )