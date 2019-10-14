不少人認為今年選秀狀元錫安威廉森是NBA史上最全能的狀元郎，但美國媒體還是評選出史上五個位置的最強狀元郎，分別是魔術強生、艾佛森、詹姆斯、鄧肯以及賈霸。

最強控球後衛：魔術強生是有史以來第一位在菜鳥球季就能幫助球隊奪冠，而且獲選FMVP殊榮的球員，雖然只打了13季，但手上有5枚冠軍戒、3次例行賽MVP、3次總冠軍賽MVP。

最強得分後衛：身高僅183公分的「戰神」艾佛森，是NBA史上最矮的選秀狀元，1996年力壓「小飛俠」布萊恩、奈許、馬布瑞、肯巴沃克、雷艾倫，成為當年狀元，實在有夠厲害，4次得分王、例行賽MVP，可惜無緣總冠軍。

最強小前鋒：2003年黃金世代，詹姆斯以狀元郎之姿降臨NBA，連續8年率領球隊闖進總冠軍賽，3次奪冠、3次FMVP，也是NBA史上至今唯一總得分超過30000分，籃板和助攻都超過8000的球員。

最強大前鋒：鄧肯將19年生涯都貢獻給馬刺，並且率領球隊連續19年闖進季後賽，奪得5次總冠軍、3次FMVP、2次例行賽MVP。

最強中鋒：「天勾」賈霸是NBA史上總得分王(38387分)，20年職業生涯19次入選明星賽，手上擁有6枚冠軍戒、6次例行賽MVP，保有4項NBA紀錄，分別是總得分、上場時間、投籃次數以及投進球數。除了賈霸外，歐拉朱旺、歐尼爾、大衛羅賓生都是NBA史上赫赫有名的狀元中鋒，可惜光芒都不及賈霸。

(中時電子報)