勞動部屏東就業中心將於18日上午9點至中午12點半，在萬丹國小學生活動中心舉辦「萬丹地區現場徵才活動」，屆時有28家廠商提供234個工作機會，歡迎民眾踴躍到場應徵。

屏東就業中心主任翁素足表示，萬丹在地工作機會包括首次參與屏東徵才活動的新竹物流公司，釋出月薪上看5萬5千元的大貨車司機等、大愛護理之家釋出照服員與護理師等、新豐混凝土事業公司釋出月薪3萬起跳的機器操作人員等、力泰工業公司釋出機械操作員等、天成元公司釋出客服專員等、臺豪鋼鐵公司釋出毛胚噴洗篩選操作員等、羽禾食品公司釋出作業員、鈜御企業社(統一超商門市)釋出門市收銀員、峰榮食品工業公司釋出作業員。

另外，如記食品公司釋出現場主管及食品研發人員等24個職缺、巧新科技工業公司釋出20名生產技術員、鼎基先進材料公司釋出技術員與操作員等20個職缺。

現場也提供月薪上看7萬元的機電空調建廠規畫工程師，及月薪上看6萬5千元的包材資深採購管理師等工作機會。

(中時 )