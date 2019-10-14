鄧予立（左三）來台舉辦「錦繡河山，少數民族風情」攝影展，開幕現場包括前新北市長朱立倫（左二）、《中國時報》總編輯王綽中（右一）等人皆出席。（陳怡誠攝）

有「香港外匯之父」封號的鄧予立，畢生打造金融事業，人生在60歲時突然轉了彎，開始認真拍照片，以攝影交朋友，記錄遊覽世界的風土人情，如今已走過145個國家，鄧予立表示，「我給自己的目標是在70歲前要完成150個國家的旅遊攝影紀錄。」

事實上，鄧予立再過兩個月就滿70歲，對這個心願，他胸有成竹表示，「我很有信心可以完成。」鄧予立這趟來台舉辦「錦繡河山，少數民族風情」攝影展，展出上百幅照片，呈現西藏、新疆、四川、青海等地的壯闊景觀，以及少數民族的文化風情。今（14）日記者會現場許多藝文界人士共襄盛舉，包括《中國時報》總編輯王綽中、作家平路、剛獲得金鐘獎終身成就獎的張小燕等人，都前來參與。

鄧予立出生於1950年，他表示，那是一個貧瘠的年代，經濟不發達，人們對於精神生活沒有太多追求，而他的父母親為他取名「予立」，則是希望他能自立自強，「『予』就是『我』，『立』就是希望『我』能『自立』，這個名字對我來說很有意義。」

鄧予立表示，開始拍照是始於一個非常偶然的契機，「最初是寫書給馬英九建言，接著是開部落格分享自己的書，也順手在部落格寫自己的旅遊心得，後來這些旅遊文章也想集結成冊，但寫旅遊書沒有好照片會很單調，就開始拍照，越拍規格也越來越高，停不下來，現在也已經出了11本書。」

從展覽現場的照片，可看見維吾爾族的姑娘在跳舞、新疆大棗豐收的風光、甘肅的白馬面具舞等，鄧予立表示，與人分享這些絕美風光，就是他拍照最大的動力，「我現在有很多網友都是在旅途中認識，他們有些與我年紀不同，但我們可以一起交流、分享很多事，沒有距離。」

鄧予立之後計畫把作品帶到倫敦、首爾、加拿大等地，和外國人分享。「錦繡河山，少數民族風情攝影展」展期即日起至10月16日，在台北信義誠品6樓展演廳，免費展出。

(中時 )