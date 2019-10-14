台中一中地下停車場新建工程，經市府爭取到前瞻基礎建設經費補助，近期因有家長與學生對工程持不同意見，校方本周將召開說明會凝聚共識，市議員賴佳微等人14日關心市府態度，市長盧秀燕說，是否興建須學校同意，並以學生為本，市府不會越俎代庖，請各界給學校整合意見空間。

台中市議會14日召開定期會，針對台中市公共停車場管理現況及新建規畫與施工進度等專案報告進行討論。市議員賴佳微、江肇國、黃健豪、李中、陳政顯等人均關心台中一中地下停車場新建工程議題。

交通局長葉昭甫說，本案有申請前瞻計畫經費補助，去年年中台中一中已出示校方及家長會同意書，最近學校內對興建地下停車場有異見，市府定會與校方一起解決；但中央前瞻計畫都有時程管控，學校如仍未能有共識，市府可去函中央進行展延，目前正委託專案廠商規畫設計中。

賴佳微說，她日前接獲校方、學生、家長陳情後，第一時間向交通局與教育局長討論相關的配套措施與解決方案，除希望能夠保障教師停車空間，也要求教育局長就學生的體育場地的配套補償措施做檢討。她建議應參考台北市做法，回饋地方一定比例停車位，讓當地住戶優先使用。

盧秀燕認為，因台中市所有公有停車場的停車位，都屬於所有市民的公共財產，若要提供一定比例、多少比例以及如何界定？這部分均需要進行公共討論。賴佳微說，校方將於15日召開校內會議，探討該校地下停車場興建案。

(中時 )