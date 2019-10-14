南投縣消防局日前執行仁愛鄉帖比倫瀑布溺水救援案，被指救援人員因欠缺裝備，靠塞石頭才沒沖走，消防局特提出說明，該局潛水救援隊的潛水個人裝備，近幾年充購及汰換裝備齊全，成員都受過潛水專業訓練，並取得相關證照，為了安全迅速完成救援，用石頭增加重量，是因時因地制宜的作為，並非潛水裝備不足。

消防局指出，該局的潛水救援隊人員總計25人，每人都配置1套個人潛水裝備器材，潛水搜救隊人員全都有受過潛水專業訓練，並取得各項專業證照。潛水特搜人員技能訓練，該局有制定潛水搜救作業要點，執行潛水搜救作業都依內容規定的SOP程序進行作業。

對於此次帖比倫瀑布救援地點因離停車地點約2公里，該路程為艱辛難走的登山步道，另現場民眾溺水點為湍急急流的水域，更增加救難度，加上海拔高度為1300米高，因此該案件結合高山、急流和高山潛水展開救援行動。

有關救援過程，因應急流及兼顧潛水人員安全，先利用急流裝備加上泳鏡(蛙鏡)，以活餌帶連接確保方式，搜救人員先行進行搜索及確認。待溺水者地點確認後，再依水深及急流狀況研擬救援方式。

由於溺者所處位置在水下4米石縫處，該處水流湍急，不易以水面作業靠近，因此潛水人員由岸邊沿池底和牆邊接近溺者，但因流速太強且不夠滯底，為能安全迅速完成救援，因而就地取材，利用石頭增加重量，這是因時因地制宜的作為，為訓練和現場救災，快速反應的表現，並非消防局潛水裝備不足的狀況，而且此次救災人員的反應，也是訓練成果中快速解決問題的作為。

(中時 )